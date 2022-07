La UIF no solicitará condenas contra CFK ni el resto de los imputados en el Juicio Vialidad

La(UIF) decidió no solicitar condenas contra la vicepresidentani para los otros acusados en el denominadoque investiga supuestas irregularidades en la entrega de obra pública de la Nación a la provincia de Santa Cruz.La UIF lapidó el peritaje oficial que concluyó sobreprecios en las obras viales de Santa Cruz:por lo que “sería irresponsable avanzar en una acusación”. De esta manera comenzaron los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras más de tres años de debate, el proceso entró en la “discusión final” con una de las querellas adelantando que no hay elementos suficientes para acusar a los imputados.El abogado de la Unidad de Información Financiera, Leandro Ventura destrozó el peritaje oficial ordenado por el Tribunal.afirmó. Y agregó que la duda es insuperable por lo que corresponde pedir la absolución respecto del delito de administración fraudulenta, de asociación ilícita ni de incumplimiento de los deberes de funcionario público.De este modo, la UIF no sólo no se retiró de la querella como se especulaba en los pasillos de Comodoro Py, sino que decidió mantenerse en el proceso y argumentar a favor de las y los imputados, con un alegato cargado de críticas a la acusación y a la comisión de prueba: “Se llegaron a resultados inconsistentes”. "Realizaron un cálculo inentendible", afirmó Ventura sobre el peritaje. “Los mismos peritos confunden” obras licitadas de cero con las de mantenimiento, dijo. Y agregó:Los representantes de la UIF criticaron en duros términos que los estudios sobre las obras cuestionadas no fueron realizados durante la instrucción:, señaló. Y explicaron que por eso motivo no pudieron evaluar la prueba.Ventura destacó que cada uno de los peritos -Pablo Eloy Bona (oficial), Roberto Paniza (de parte de la fiscalía) y Adriana Alperovich (de parte de CFK)- optó por una metodología distinta. Y, al haber disidencias, no intercambiaron opiniones. Para el querellante, “quedó reflejado en el debate que no hubo diálogo entre los peritos” y “no pudieron establecer qué aspectos eran importantes para establecer si hubo o no sobreprecios”, lo queEn concreto, la UIF no mostró lugar a dudas respecto de los sobreprecios que Bona y Panizza afirmaron que hubo en favor de Lázaro Báez:. Por lo tanto, afirmó que “estas conclusiones deben ser descartadas de plano”Ante un auditorio mixto -presencial y vía Zoom-, la Unidad de Información Financiera aseguró: “No hay resultado al grado posible que exista la posibilidad de sobreprecios. Solo nos quedaron dudas sobre los cálculos, los precios de plaza, los ítems, la metodología, etc”. Y concluyó: “Observamos errores graves” por lo que