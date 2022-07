Pichetto: "Todos queremos que el Presidente termine, pero tienen que hacer algo para que eso ocurra"

El exsenador y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se refirió a las medidas de la ministra de Economía, Silvina Batakis y consideró que “tienen poca consistencia” y “algo de precariedad”.

“Estas medidas tienen poca consistencia, algo de precariedad y un ‘deja vu’ del paso de Batakis por la provincia. Algunas de las medidas son provincialistas”,

Además, habló sobre las internas del Frente de Todos y sobre la figura del presidente Alberto Fernández.Y dar señales políticas. La pérdida de la figura presidencial genera pérdida de confianza en la economía", consideró Pichetto en diálogo con Marcelo Longobardi para CNN Radio.Y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Ferández de Kirchner: “El tema es cómo continúa este Gobierno. En términos de debilidad institucional, la falta de liderazgo, el proceso de volatilización del dólar. Vamos a ver”, consideró en referencia a los cruces entre la vicepresidenta y el Presidente.En esa línea, aseguró que el oficialismo tiene que "encontrar un punto de síntesis para poder gobernar con cierta coherencia y trabajar para generar un plan económico que no se lleve el poder adquisitivo de los argentinos". "Y dar señales políticas porque la pérdida de liderazgo en la presidencia; la debilidad del presidente, jaqueado permanentemente hacia adentro, produce pérdida de confianza en la economía", insistió.El dirigente de Juntos por el Cambio se refirió, también, a los rumores que suponían que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sería el reemplazo de Martín Guzmán. “, Álvarez Agis y demás. Fue una idea. Se redujo al cambio de ministro, que es lo que estamos viendo", sostuvo.Y continuó por opinar sobre las medidas económicas que anunció el lunes pasado la nueva ministra Silvina Batakis.aseguró Pichetto.En este sentido, el exsenador consideró quY esto es lo que tenemos. Van a tener que cumplir con la meta porque sino se cae el acuerdo. No me parece consistente con la salida de la crisis. El mercado no está respondiendo bien. Hay problemas de confianza".Además, Pichetto auguró que. "Este impuesto que en Argentina se cobra tres veces. Se cobra con ABL. Ahora quieren revaluar”, aseguró.Y agregó: “La señora Vidal tampoco se quedó corta, hizo lo mismo en 2016. Si vivís en la Provincia de Buenos Aires, el incremento fue del 30, 40%. Se dio cuenta el sector Agroindustrial de que esta intención es hacer caja por el lado de Bienes Personales. Es un impuesto muy elemental".