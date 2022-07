Piden un informe en Diputados para conocer la situación procesal del prófugo macrista "Pepín" Simón

se informe al Congreso sobre la situación judicial y administrativa de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón,

rechazó la solicitud de refugio político de Rodríguez Simón"

La diputada nacionaldel Frente de Todos pidió junto a otros integrantes de su bloque, a través de un proyecto de resolución, quemiembro del Parlasur y exintegrante de la mesa judicial de Mauricio Macri que perseguía opositores. “para que la consigna de igualdad ante la ley y la obligación como funcionario de honrar los deberes que competen a un representante público sean respetados ", manifestó Osuna.El proyecto de la diputada está respaldado por las firmas de otros diputados del Frente de Todos como Leopoldo Moreau, Hilda Aguirre, Silvana Ginocchio, Tomás Ledesma, Rodolfo Tailhade y Marcelo Casaretto, entre otros.tales como en la causa de los Panamá Papers, en el armado de un sector adicto del Poder Judicial, y en la extorsión a los dueños del Grupo Indalo, entre otras cosas", señaló la legisladora y apuntó "es quien tuvo despacho en la Casa Rosada durante la presidencia de Macri, sin desempeñar cargo público alguno”. Además, recordó que "en Argentina fue declarado en rebeldía por la jueza (federal María) Servini, el 19 de mayo del año pasado, cuando se negó a presentarse a indagatoria".Y continuó señalando que “Pepín” Simón es “el mismo que ay donde su solicitud de refugio ante Uruguay tuvo ya tres rechazos sucesivos".En ese sentido, la integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y de Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia explicó que "en estos días, conocimos quemediante los votos de Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo,y señaló que "la resolución judicial echa por tierra su planteo y aclara que no corresponde a un temor fundado, que no hay riesgo de privación indebida y que los requerimientos judiciales no son arbitrarios ni ilegítimos".Además, insistió en que "mientras la Justicia uruguaya sienta posición respecto a la situación de este personaje,, por los cuales ha sido imputado, continúe deshonrando la representación de nuestro país ante el Parlasur".Y demandó: "Necesitamos saber si el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha recibido un pedido de extradición de Fabián Rodríguez por parte del Poder Judicial, cuál es la situación de ese proceso y en qué juzgado se tramita. Es fundamental conocer además si tiene un pedido de captura internacional o se encuentra vigente el sistema de Alertas Rojas de Interpol, como también entender si se encuentra notificado por parte de la justicia argentina y cuáles son las razones para negarse a esos requerimientos",.“Es indispensable que toda esta información sea accesible para toda la sociedad y que sdesde el lugar más encumbrado de la administración del Estado,en connivencia con Macri como mandatario,", apuntó la diputada entrerriana, resaltó la legisladora Osuna.