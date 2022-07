Una investigación norteamericana develó que EEUU participó en 350 golpes de Estado en 37 años

Una investigación del Cline Center de la Universidad de Illinois señaló que desde 1982 hasta 2019 Estados Unidos participó en 350 intentos de golpe de Estado, de los cuales 150 fueron exitosos. El relevamiento cobró importancia en los últimos días luego de las declaraciones del ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en las que confesó que había participado en el planeamiento de golpes de Estado a países extranjeros. "No estoy de acuerdo con eso. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo”, dijo Bolton en una entrevista con CNN, al ser consultado por la participación del entonces presidente, Donald Trump, en la toma del capitolio.El estudio de Cline Center fue retomado en una columna de opinión del diario The Washington Post, en la que analiza el período en el que Bolton ejerció el cargo de asesor en Seguridad Nacional y cruzó esa línea temporal con los golpes de Estado en los que Washington tuvo participación. La primera conclusión a la que llegó el analista Philip Bump es que de los 350 golpes que intentó Estados Unidos, 191 ocurrieron mientras Bolton ocupaba algún cargo en el Gobierno. "Asumiremos que Bolton no estuvo involucrado en intentos de golpe mientras estaba fuera del servicio del gobierno, aunque, por supuesto, quién sabe", agregó Bump.El periodista aclaró que la cifra de 190 incluye intentos de golpe que ocurrieron cuando Bolton estaba en posiciones que podrían considerarse como "menos influyente en la preparación de un golpe", como puede ser mientras ejercía como administrador adjunto en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia. "Hubo 131 intentos de golpe a nivel internacional que ocurrieron cuando Bolton se desempeñó en el Departamento de Estado, como embajador de la ONU o como asesor de seguridad nacional de Trump, el mandato durante el cual se desarrolló el intento de golpe en Venezuela", agregó.El periodista de The Washington Post armó entonces una lista que va desde la invasión de Afganistán a los intentos de hacer un golpe en Venezuela bajo la administración de Trump. "En octubre de 1989, hubo un intento de derrocar al dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Fue destituido del poder luego de una invasión estadounidense en diciembre. En 1992, un golpe de estado en Afganistán condujo de manera similar a la destitución del líder del país, un aliado de mucho tiempo de la Unión Soviética. También hubo intentos de golpe en varios otros países mientras Bolton sirvió bajo el presidente George HW Bush, incluidos Filipinas, Azerbaiyán, Bangladesh y Rumania, donde el secretario general Nicolae Ceausescu fue derrocado", sostuvo Bump.Además de la invasión de Afganistán -agregó el analista- el golpe más significativo según el estudio de Cline Center fue la destitución en marzo de 2004 de Jean-Bertrand Aristide como presidente de Haití, bajo el gobierno de Bush. "En 2018, Bolton se convirtió en el tercer asesor de seguridad nacional de Trump. Fue durante este período que intentaron más de una vez sacar del poder al líder venezolano Nicolás Maduro, sin éxito. El intento de Bolton de distanciarse de la planificación de esos esfuerzos ("Vi lo que se necesitaba" para efectuar un derrocamiento) hace poco para disminuir la participación estadounidense", explicó el analista.