"No debe volver a suceder": Seguridad Vial sobre el incidente de la hija de Callejón y la moto con Iudica

"Los adultos tenemos que ser adultos, un nene no tiene porque estar en un vehículo como una moto o cuatriciclo"

La hija deprotagonizó un grave incidente al aire del programa que conducecuando el conductor hablaba frente a cámara y la pequeña,En ese marco, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,, criticó lo sucedido y pidió " no normalizar esas situaciones", ya que "un nene y una nena no tiene nada que hacer arriba de un auto o vehículo"., enfatizó entrevistado por Jorge Rial en Radio 10.El funcionario nacional pidió tomar conciencia de que "los chicos no pueden manejar motos" y solicitó "por favor" a los padres "estar muy atentos a esto"., sostuvo respecto de ese novedoso vehículo, muy de moda en la Ciudad de Buenos Aires.Respecto de lo sucedido en el programa de Iudica,"Los chicos deben conducir a la edad en la cual tienen autorización para hacerlo", concluyó el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.Al momento de que la niña acelerara, uno de los que intentó reaccionar fue el propio Iúdica, que si bien intentó agarrarla de la parte trasera del asiento no alcanzó a sujetarla. “Ay, ay, agarrala”, llegó a decir, mientras seguía a la niña. En simultáneo Callejón iba detrás hasta que un asistente logró frenarla.Al ver que la situación no había pasado a mayores, y que la pequeña se encontraba bien, Iudica continuó el programa y hasta la ‘felicitó’ de manera insólita., estaba diciendo el conductor, mientras la actriz, aún preocupada y con las manos tapándose la boca sin poder creer lo sucedido, se abalanzaba sobre su hija para atenderla.