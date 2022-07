Desde Avanza Libertad cuestionaron la segmentación de tarifas: El Estado no debería subsidiar absolutamente nada

“Nosotros partimos de la base de que el Estado no debería subsidiar absolutamente nada”, dijo de manera contundente el diputado bonaerense del bloque Avanza Libertad Nahuel Sotelo al manifestar sus inquietudes respecto del nuevo esquema del Ejecutivo sobre las tarifas de gas y luz.

“Ahora bien, - agregó - en la situación en la que estamos lo que se está haciendo es una medida paliativa porque el verdadero problema es la perdida constante del poder adquisitivo, producto del alto gasto público y el Estado gigantesco que tenemos, que generan situaciones de inflación”.Y se preguntó:sostuvo al ratificar sus críticas contra el gobierno nacional.Para el legislador libertario, “el problema es la perdida del poder adquisitivo de la gente. Nadie puede manejar al Estado y se necesitan hacer recortes”. “No estás medidas que no sirven para nada. Acá la ayuda pareciera que va a los que no producen”, recalcó.Consultado sobre el proyecto del Frente de Todos vinculado con el salario básico universal y las criticas de la ex gobernadora María Eugenia Vidal sobre el tema, Sotelo dijo:, recalcó criticando también esta iniciativa del oficialismo.