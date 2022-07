El Banco Central limitó tenencia de Cedears a las empresas que accedan a dólar oficial

En medio de la disparada de los dólares paralelos, que no paran de marcar récords nominales, el Directorio del Banco Central decidió este jueves incluir a la tenencia de los Certificados de Depósito Argentino (Cedears) en el límite de disponibilidad de 100.000 dólares que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria dispuso incluir a esos instrumentos que no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial.Las disposiciones tienen lugar en momentos en que una corrida cambiaria disparó los valores del dólar estadounidense en las plazas alternativas, con el blue en $337, y el CCL, en $330 (aunque llegó a superar los $340 en la jornada), que deja una brecha con el segmento oficial cercana al 160%, máximo en 40 años. Los Cedears son activos financieros con operatoria local, que representan acciones ordinarias de empresas que cotizan en el exterior. Se negocian tanto en pesos como en dólares, aunque vale destacar que actualmente el mayor volumen de operaciones se da en pesos.Son un vehículo financiero que, tanto ahorristas, como empresas, utilizan para dolarizar sus carteras (ajustan por el dólar CCL, además de las variaciones que tenga la acción a la cual representan en el mercado de orígen), y que ganaron un gran protagonismo desde el endurecimiento del cepo cambiario en octubre de 2020. De hecho, hace casi dos años superan en volumen a las acciones locales en BYMA.Por otra parte, más temprano, el Gobierno anunció que permitirá a turistas extranjeros cambiar sus dólares en el mercado financiero, a un precio superior al tipo de cambio del mercado de divisas común, dijo el jueves el Ministerio de Economía.La decisión oficial apunta a captar los dólares del sector turístico que necesita urgentemente el banco central para incrementar sus reservas, evitando que quienes visitan Argentina acudan a la plaza marginal para cambiar divisas, donde obtienen una cotización más favorable que en los bancos por sus dólares. "La medida que adoptará el BCRA permitirá la venta de moneda extranjera en entidades autorizadas a operar en el mercado de cambio con la presentación de la documentación identificatoria utilizada para el ingreso al país", dijo el comunicado. "El monto máximo permitido por este mecanismo será de hasta 5.000 dólares. El tipo de cambio será el que surja de las operaciones en el mercado financiero", señaló.Los operadores de cambio "deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares", dijo el banco central en un comunicado.El miércoles el ministro de Turismo de Argentina, Matías Lammens, había adelantado que el Gobierno buscaba alternativas para captar dólares que ingresan al país por turismo. "Argentina necesita de los dólares que traen los turistas. Hoy, por la brecha cambiaria, muchos de esos dólares no ingresan al banco central", explicó a periodistas.Por otra parte también se decidieron acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos y así garantizar la continuidad de distintos procesos productivos. "La medida que instrumentará el BCRA permitirá el pago de insumos en tránsito, que fueron embarcados en origen, hasta el 27 de junio de 2022, y han arribado al país con SIMI (Sistema integral de monitoreo de importaciones) vigentes hasta dicha fecha", dijo la cartera.