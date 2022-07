Subsidio a las tarifas: este viernes culmina la segunda etapa de inscripción y qué pasa con quienes no se anoten

El Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) concluye este viernes con la inscripción para las y los usuarios y usuarias con DNI terminado en 3, 4 o 5, quienes podrán anotarse en el sitio al sitio www.argentina.gob.ar/subsidios o la aplicación MiArgentina. El RASE continúa este sábado con los usuarios con DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9 que pueden inscribirse hasta el 26 de julio.El plazo de inscripción se extiende hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario, hasta el momento de su implementación formal desde el 1 de agosto. Quienes no tengan dispositivo móvil, computadora o acceso a internet para completar de manera online el formulario podrán obtener un turno para realizar el trámite presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).Al momento de la carga de datos deberá detallarse el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en su factura de energía eléctrica y gas natural por red. También deberá informarse el último ejemplar de DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, y una dirección de correo electrónico, en la que recibirán posteriormente la categorización que le corresponde.El secretario de Energía Darío Martínez anticipó esta semana que el cuadro con las tarifas segmentadas por ingresos va a estar disponible a partir de agosto y, en función de esas nuevas tarifas, los hogares que dejen de recibir los subsidios verán los incrementos graduales en sus facturas a partir de septiembre.Las empresas distribuidoras de gas y electricidad realizan el corte de la facturación por bimestres, aunque a los usuarios les llegue la liquidación del servicio en forma mensual. Se prevé que las nuevas tarifas segmentadas lleguen a partir de septiembre, con los datos de julio y agosto. En ese caso, se facturará en base a un promedio de algunos días del bimestre con la tarifa anterior y otros días con la tarifa nueva.Los hogares del AMBA que dejen de recibir subsidios, según anticipó Martínez, tendrán un incremento de $3.500 adicionales en sus facturas de electricidad, que se aplicará en tres etapas. A partir de septiembre, por ejemplo, los usuarios que hayan perdido los subsidios tendrán un incremento de $1.200 en cada factura. Aun no se dieron precisiones sobre los usuarios de gas natural.En tanto, los usuarios de los segmentos medio y bajo que conserven los subsidios no van a tener más aumentos en 2022 que los que ya se aplicaron durante este año. Esas subas tuvieron un tope de acuerdo a la evolución de los salarios del año pasado, según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que mide el Indec: hubo un aumento de 42,7% (el 80% del CVS) para los sectores medios y del 21,6% (el 40% del CVS) para los sectores de menores ingresos.