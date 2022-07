Milei oficializa su alianza en Tucumán con Bussi, denunciado por abuso sexual que defiende la dictadura

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, oficializará durante un acto en octubre su alianza con el legislador de Tucumán, Ricardo Bussi, hijo del represor Antonio Bussi, quien está denunciado por una presunta violación y defiende a la dictadura.

Apoyo el comunicado de dicho espacio. Se acabó el tolerar candidatos impuestos a dedo por el porteñocentrismo. Con Bussi, ni a la esquina. Por mi parte, apoyo totalmente el avance de espacios como @creotucuman , @RU_Tucuman y @PLtucuman pic.twitter.com/XqJOHZBNd8 — Mariano Olivera (@Olivera_Okk) June 25, 2022

en junio del 2020 Ricardo Bussi fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal y usurpación de la identidad.

El acto del diputado junto al legislador estaba pautado para el 23 de julio ypor cuestiones climáticas. "Como iba a ser al aire libre y estamos en invierno, eso iba a desalentar una convocatoria", explicaron fuentes a El Destape.“Es un orgullo que haya elegido a Fuerza Republicana como estructura de su proyecto en la provincia”, había señalado en mayo durante el primer anuncio del acto. El dirigente además recordó que: “A partir de entonces hemos mantenido una relación esporádica pero ahora se ha intensificado mucho y hemos ganado mucha confianza”.El acercamiento de Milei con lhabía generado rechazo y avivado las internas del bloque libertario con el que el diputado nacional busca presentarse en las elecciones presidenciales 2023.Al enterarse de la uniónemitió en junio un comunicado en el que manifestaba su “disconformidad” y la “decisión de no acompañar esa alianza electoral en la provincia”. A lo que agregó "Lamentamos que nuestro máximo referente haya elegido su propia conveniencia antes que los valores libertarios".En esa línea, el dirigente del partido libertario tucumanosostuvo “se acabó el tolerar candidatos impuestos a dedo por el porteñocentrismo.” “ Con Bussi, ni a la esquina.”, sentenció a través de su Twitter.Y, mientras Milei apuntó a los legisladores y el puñado de concejales de la ”plataforma bussista”,sumó el Partido Libertario tucumano a su armado. Cabe recordar que ambos economistas libertarios rompieron su alianza y competirán por separado en las próximas elecciones."Milei se rodeó de fascistas, los ha abandonado, ustedes son soldados olvidados en los campos de batalla, no serán rescatados", sostuvo el ex concejal de la Ucedé, Carlos Maslatón dirigiéndose a los seguidores de La Libertad Avanza en referencia al acercamiento de Milei con Bussi.En junio. Sin embargo Bussi ha tenido dichos tan polémicos y absurdos como los del diputado.En 2016 cuando ejercía el cargo de concejal por San Miguel de Tucumán, dio una clase para alumnos de quinto año en una escuela tucumana en la que, el genocida Antonio Bussi, durante la última dictadura militar y recordó que su padre llegó a la provincia con el fin de "aniquilar a la subversión".Un año después, en otra charla en una escuela, afirmó que. "¿Para qué quiere una chica de La Cocha saber matemáticas, si ella va a trabajar la tierra?", cuestionó particularmente frente a los alumnos.Por otro lado,La víctima, una joven de 26 años, era colaboradora de Bussi desde fines de 2019, el hecho habría ocurrido en marzo de ese año.De acuerdo al expediente "cuando se comunicó con el legislador mencionado, el mismo la citó en su despacho ubicado en el edificio de la Legislatura, y quedando sola con él en el mismo lugar, Ricardo Bussi la forzó a practicarle sexo oral, luego de lo cual la liberó y pudo huir del lugar".“Es una estafadora serial”, sostuvo Bussi sobre la denunciante. “Soy opositor y el partido peronista gobierna hace 25 años en Tucumán. Está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder”, agregó.Tras realizar 11 denuncias, la víctima fue perseguida, recibió mensajes amenazantes y su casa fue baleada.