Las obras sociales y prepagas tendrán que cubrir tratamientos específicos contra la obesidad

las obras sociales y las prepagas deberán cubrir tratamientos específicos contra la obesidad y contra los trastornos alimentarios en general

se extendió la cobertura al período post-operatorio.

El Gobierno determinó que, frente a las nuevas técnicas quirúrgicas que desde el próximo viernes estarán en el Programa Médico Obligatorio (PMO).A través de una resolución,que, entre diferentes novedades, incorpora al PMO a quienes poseen estos trastornos y no estaban incluidas en la norma vigente desde el 2008."Invertir en tratamientos, promoción y prevención es algo que nos planteamos desde el primer día de la gestión y por eso me parecía fundamental tomarnos un espacio para poder encontrarnos”, señaló Vizzotti durante un encuentro con referentes de sociedades científicas, de hospitales públicos y pacientes.La ministra resaltó que“Para el Estado se trata de una inversión y cualquiera que se dedique a la salud debe actuar con esta mirada sanitaria de fortalecer las líneas de cuidado, ampliar derechos y trabajar para que el acceso sea cada vez de mayor calidad y más equitativo”, afirmó."Dado el avance y modificación de las técnicas quirúrgicas y la nueva evidencia que incorporan otras prácticas y tratamientos destinados a personas con obesidad y en base a lo determinado por la evidencia, se modificó el acceso a la cobertura, ampliándose a población no incluida con los criterios anteriores", aseguraron desde el Ministerio de Salud.Además, para garantizar el seguimiento y fortalecer los tratamientos“La ley sancionada en 2008 había que actualizarla en el contexto de los avances que en todos estos años se generaron”, expresó elEn ese sentido, el funcionario indicó que “las modificaciones que se vienen llevando adelante tienen que ver con la edad, la prestación, el control de los equipos multidisciplinarios, las comorbilidades, en lo que hace al control postquirúrgico y las variantes quirúrgicas, así que es un avance importante en un tema trascendente como las Enfermedades Crónicas No Transmisibles”.La actualización de las prestaciones básicas esenciales para las personas con obesidad se da dentro de la Ley 26.396 que declara de interés nacional la prevención y control de este tipo de trastornos alimentarios.en base a la evidencia científica existente y con el consenso de la Asociación Argentina de Cirugía (AAC) y la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO).Por su parte, en representación de las sociedades científicas,, expresó: “desde las sociedades científicas hemos sido los transmisores de la voz del paciente, una voz que está en una lucha de más de seis años""Durante ese tiempo solo se habían escuchado a los sectores económicos de los subsistemas, de los pagadores. Pero hoy el ministerio nos escuchó, por lo tanto, es un día de alegría para nosotros”, expresó Harraca.