Boudou: "Da la impresión que alguien está articulando el Golpe que hay"

El ex vicepresidente Amado Boudou criticó con dureza a los sectores que, según evaluó, "están articulando un Golpe" contra el Gobierno nacional, a la vez que le pidió a este último "tomar decisiones políticas" para "mejorar los ingresos de los argentinos".El economista que acompañó desde la Vicepresidencia a Cristina Kirchner, y antes como ministro de Economía, denunció que la Argentina existe "un ataque especulativo como nunca antes se vio en el país" y mencionó como ejemplos la "circulación de rumores incluso sobre la salud del Presidente"."Da la impresión que alguien esta articulando el golpe que hay, Aldo Rico llama a sus camaradas para hacer un golpe", cuestionó Boudou entrevistado en Radio 10.En otro extenso tramo de las declaraciones, el ex titular del Senado opinó sobre la compleja situación económica que atraviesa el país y consideró que "es necesario tomar medidas que empiecen a desactivar este desastre económico que comenzó con (Mauricio) Macri"."Tenemos que tomar decisiones políticas", dijo, y enfatizó que "el sistema económico no puede pensarse por afuera del sistema político".Consultado por la presencia de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en los Estados Unidos para reunirse con actores de la economía global importantes para la situación nacional, como el FMI o el Tesoro norteamericano, entre otros, Boudou se mostró escéptico."Creo que la foto entre Batakis y Kristalina Georgieva no ayuda en nada, en lo más mínimo", afirmó, y en esa misma línea recordó que "Martín Guzmán puso mucho foco en la deuda con el FMI y descuidó todo lo demás".Acerca de eso, Boudou sostuvo que "el propio presidente confirmo que Guzmán no le había dicho toda la verdad sobre la renegociación con el FMI" y precisó que "algunos", entre quienes se contó, consideraban que "la sobre tasa era algo que se debía eliminar" y que "los plazos debían ser otros"."Necesitamos mejorar los ingresos de los argentinos, es el principal objetivo de este gobierno", diferenció Boudou, y recordó qeu "en las dificultades se abren las oportunidades también, como por ejemplo cuando Alberto Fernández respaldó la adquisición de Sputnik V".El ex ministro de Economía precisó que "hay una emisión que solamente va al sistema financiero" y que por ejemplo ese hecho es una cuestión para "revisar"."El Gobierno tiene que aparecer con más acción. No veo mal que haya policías en cada casa de cambio", dijo consultado sobre las declaraciones de la senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio.