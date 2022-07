Curas en Opción por los Pobres salió en repudio de quienes impulsan un "clima de desestabilización"

El Grupo de Curas en Opción por los Pobres repudió el "actual clima desestabilizador en el país" y acusó al "poder financiero y dueños de medios de comunicación" de "hacer fracasar toda medida que permita hacer frente a una crisis económica que se arrastra" desde el gobierno de Cambiemos."Asistimos azorados a un espectáculo inmoral, montado para dirigir la opinión pública a la aceptación e incluso al apoyo de la ruptura del normal funcionamiento de las instituciones de la república. Irónicamente quienes lo protagonizan dicen hacerlo en nombre de la misma república", dijeron los religiosos a través de un documento difundido este martes. "Todos estos sectores al servicio de los detentadores del poder económico, empeñados no sólo en maximizar sus ganancias, sino en hacer fracasar toda medida que permita hacer frente a una crisis económica"En el escrito -titulado "una República sin los pobres en el centro es una ficción"- se denuncia a los "políticos fracasados en su propia gestión, que se empeñan hoy en ejercer el 'cuanto peor, mejor', aún cuando eso "signifique violencia". "Pseudoperiodistas y opinólogos, mentirosos a sabiendas y devenidos en psicólogos, moralistas o lo que haga falta para servir a sus empleadores. Llaman explícitamente a provocar la caída de este Gobierno elegido por el pueblo", subrayaron y apuntaron contra "jueces venales que no pueden ocultar ya su parcialidad y desinterés por servir al derecho", remarcaron.En el documento se recuerda que "un exmilitar (Aldo Rico), paradigma de la insubordinación, escudado hipócritamente tras la imagen de la Virgen, agita el fantasma de la época más oscura de la historia reciente de nuestro país. Medios de comunicación concentrados y concertados para demoler la esperanza de nuestro pueblo en un futuro mejor". "Pseudoperiodistas y opinólogos, mentirosos a sabiendas y devenidos en psicólogos, moralistas o lo que haga falta para servir a sus empleadores. Llaman explícitamente a provocar la caída de este Gobierno elegido por el pueblo""Todos estos sectores al servicio de los detentadores del poder económico, empeñados no sólo en maximizar sus ganancias, sino en hacer fracasar toda medida que permita hacer frente a una crisis económica que se arrastra desde del gobierno cambiemita (de Cambiemos), agravada por las crisis de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania (ambas crisis, hay que subrayar, aprovechadas para aumentar su lucro a niveles incalculables a costa de las desgracias de los más pobres)". "Una verdadera sinfonía del mal, orquestada por personajes y organizaciones tan apátridas como el dinero", sostuvieron.