"Que vuelva Cristina": la expectativa de Darío Grandinetti para 2023 y la denuncia de "proscripción"

El actor Darío Grandinetti advirtió este miércoles que "proscribieron 20 años el peronismo y quieren hacer lo mismo ahora con Cristina” Kirchner y, en el mismo contexto, afirmó que su expectativa para 2023 es la vuelta de la actual Vicepresidenta a una candidatura presidencial

"Que vuelva Cristina. Resumiendo. Resumiendo, basta, basta"

🗣️ "Tuvieron al peronismo proscripto 20 años y están intentando hacer lo mismo con Cristina"



El actor Darío Grandinetti cuestionó el rol de la oposición con la Justicia y ciertos sectores económicos pic.twitter.com/9k1T9TxLyL — Política Argentina (@Pol_Arg) July 27, 2022

El actor que interpreta aen la serie "Santa Evita", que protagoniza Natalia Oreiro, dijo que su rol en la tira le generó ciertas cosquillas. “No me hubiese atrevido a hacerlo si me pedían imitarlo. Se busca una energía parecida con sus personalidades fuertes”, sostuvo.Entrevistado en Radio Nacional Rock, Grandinetti recordó que desde la derechaEn ese sentido, dijo que "todo lo que tenga que ver con las clases bajas, sumar derechos y ayudar a los que menos tienen, les produce tirria".Por eso, sostuvo que "cada vez tienen más herramientas y más sofisticadas para hacer desaparecer al peronismo, como se oye últimamente como deseo de la derecha".dijo en relación a su presencia en España grabando una versión de "Your Honor" de HBO.Finalmente, le preguntaron cuál es su "expectativa" de cara a las elecciones presidenciales que habrá en la Argentina en 2023, y la respuesta de Grandinetti fue contundente e incluyó una divertida imitación de la Vicepresidenta., afirmó el actor.