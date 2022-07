Macri rechazó el dólar-soja y pidió volver al "rumbo de los ´90" con Menem

Mauricio Macri se comporta como si lo fuera y recorre el país al mismo ritmo que sus adversarios internos Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y, en menor medida porque a veces comparten, María Eugenia Vidal

Macri, pese a que los resultados empíricos muestran cómo terminó aquel período, afirmó que "hay que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los '90", durante la gestión de Carlos Menem, "y después en 2015", en su administración

Pese a que postergó para marzo del año próximo la decisión sobre si será o no candidato en las presidenciales 2023,. Del primero lo separa su presunta "moderación", de la segunda diferencias internas, mientras que la tercera actualmente responde a sus órdenes.En ese contexto, Macri viajó al sur tras su estadía en Europa. Primero, se tomó vacaciones en Villa La Angostura. Pero luego se trasladó a Bariloche para participar de un encuentro con la militancia PRO y las empresas que respaldan a la principal fuerza opositora.El ex mandatario se encontraba de vacaciones cuando fue invitado por el legislador rionegrino Juan Martín, según indicó él mismo. Además, visitó un emprendimiento que produce vermut en Dina Huapi.Allí fue que"Vine a decirles que, más allá de que sé la angustia y la preocupación que vivimos los argentinos por el presente, que lo dije, que no era muy optimista por el presente, sí soy optimista por el mediano y largo plazo de la Argentina", dijo el ex mandatario al finalizar el encuentro, en un contacto con medios locales.En esa misma línea es que"Lamentablemente ellos nos han llevado a la incertidumbre, a la imprevisibilidad, a la ineptitud, a la incapacidad y hoy tenemos un gobierno totalmente paralizado", retomó como crítica sobre el presente, a dos años y medio del final del mandato que culminó en diciembre de 2019.En cuanto a las dos herramientas que generó el Gobierno, conocidas como, para incentivar a productores y exportadores a liquidar cosechas y así aumentar las reservas en un momento de escasez de dólares, Macri también fue crítico., aseguró."Hay que aguantar las elecciones y el nuevo cambio de gobierno; vamos a retomar el rumbo correcto que llevaba la Argentina entre 2015 y 2019 y esperemos todos juntos construir el futuro que todos queremos", agregó.Participaron los empresarios locales Hugo De Barba, Mariano De Miguel, Leonardo Marcasiano, Eduardo Caspani, Alberto Del Giúdice y el presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, Carlos Aristegui, entre otros. Como parte de la comitiva que acompaño a Macri, se destacó la presencia del legislador de Río Negro Juan Martín, el ex exsecretario de Seguridad Eugenio Burzaco y del diputado nacional y extitular de Medios Públicos Hernán Lombardi. También estuvieron el exdiputado Sergio Wisky y el dirigente local Sergio Capozzi, junto a algunos militantes de la zona.Tras la reunión en que volvió a reivindicar la década de los ´90, Macri se dirigió al aeropuerto de Bariloche para volar de regreso a la Capital Federal.