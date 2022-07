Desde la Coalición Cívica remarcan que el gobierno necesita un plan, no solo económico sino político y coherente

“El gobierno necesita rápidamente presentar un plan y no solo económico sino político coherente. Las expectativas no son positivas porque haya un cambio. Esperemos que si hay un cambio genere mínimas expectativas”, sostuvo el senador bonaerense de Juntos por el Cambio y presidente de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, José Andrés de Leo.

Sobre la llegada del tigrense al Ejecutivo, recalcó:“Él forma parte de todo esto. No es que viene de afuera. Está claro que no se puede continuar con un gobierno que cada vez que sale a la cancha pierde los partidos por 8 a 0”, expresó al tiempo que sostuvo: “Si esto genera expectativa va a depender de la consistencia de lo que van a presentar”.Por último, manifestó sus inquietudes respecto de la salida de. “En realidad, fue también desconocida su gestión. La realidad es que no cumplió con ninguna expectativa y se fue tan en selección como fue su gestión”, enfatizó.