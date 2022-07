Sesión especial en Diputados para suceder a Massa: Moreau suena para la Presidencia y Marino, su banca

Antes de la asunción, esperada para el miércoles o jueves próximo, de Sergio Massa al frente del nuevo Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, se abre en la Cámara de Diputados, que actualmente preside, la necesidad de reemplazarlo en su banca pero también en su cargo al frente del cuerpo.Por ello, el todavía presidente de la Cámara de Diputados confirmó ayer al retirarse del Congreso que se convocará a una sesión especial para el próximo martes, donde el pleno del cuerpo tendrá que avalar la renuncia de Massa y la designación de un nuevo titular de la Cámara.Es esperable, porque las tienen para todo, que la oposición expresará críticas, hablará de la falta de un "plan" y demás, no pondrá obstáculos (ni tiene los números para hacerlo) porque quedaría como un abierto desafío institucional.El reglamento interno de la Cámara Baja establece que si su titular renuncia asume automáticamente el vicepresidente, que ahora es el mendocino Omar de Marchi (PRO) hasta que se realice la primera convocatoria y el cuerpo legislativo elija el nuevo presidente. Esa situación no tiene plazos, pero estaría acordado que se haga inmediatamente y tanto Massa como desde Juntos por el Cambio dejaron en claro que “será una decisión que le corresponde al Frente de Todos“.El nombre que está circulando de manera extraoficial para suceder a Massa es Cecilia Moreau. La diputada que ingresó desde el Frente Renovador es la vicepresidenta del bloque del FdT, tiene por ende cercanía al dirigente tigrense pero además se la cuenta y actúa como integrante plena del kirchnerismo, con vínculo con Máximo y Cristina Kirchner.Así, tiene todas las condiciones para ocupar el cargo, por contar con los consensos internos y ser una figura tranversal, con historia, y sobre todo dialoguista, ya que tiene que tener aceptación tanto en el oficialismo como en la oposición, a excepción de personajes como Fernando Iglesias, que no tiene diálogo con nadie del oficialismo (ni siquiera con la mitad de su coalición).Tiempo Argentino recordó dos datos que rodean a la hipotética llegada de Cecilia Moreau a la Presidencia de Diputados. El primero es que en abril de 1989 Juan Carlos Pugliese se fue de ese cargo a la cartera económica y lo sucedió un Moreau, pero Leopoldo, padre de Cecilia y actual diputado nacional por el FdT. El segundo es que, de concretarse, sería la primera mujer en presidir la Cámara Baja en la historia de ese cuerpo.Lo último es quién se quedará con la banca que dejará Massa y el interrogante ya tendría respuesta: Juan Marino, militante y fundador del Partido Piquetero. Actualmente se desempeña como director de un área en el Ministerio de Desarrollo bonaerense que preside Andrés “Cuervo” Larroque.