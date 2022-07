Espert propuso limitar "la natalidad en los hogares pobres"

“si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”

🗣️ “Argentina va a ser una gigantesca villa miseria”



“Hay que limitar la AUH a dos hijos, y no más."

El diputado nacional por Avanza Libertad,, sostuvo que“La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales está alrededor de 4 y 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de clase media y media alta, esto significa que,en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia”, sostuvo Espert durante una entrevista para Infobae.En ese sentido consideró:. “Tenemos una población que la mitad es pobre y esa mitad que es pobre crece a una velocidad la población que es infinitamente superior a la población que no es pobre., insistió el legislador liberal.Respecto a su polémica idea explicó que “hay que mirarlo con total desapasionamiento, con total objetividad, con total frialdad, sacando los valores religiosos de por medio”.Previamente y en esa misma línea, durante la entrevista Espert pidió limitar la cantidad de asignaciones universales por hijo (AUH) que ofrece el Estado.“Respecto a los planes sociales acá hay dos cosas por hacer”, comenzó diciendo Espert y señaló, yo te aseguro que hay mucho plan trucho; dos, a los que no son truchos, hay que condicionarlos. Y limitar la cantidad de hijos que las personas tengan”.“Uno no puede darle una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más allá no., consideró el diputado.Y continuó: “Hay que capacitar a esa gente, hay que exigirle que contra el plan social, contra la AUH, el Plan Progresar, lo que sea, termine su escuela primaria. Si terminó la primaria, que termine la secundaria. Si terminó la primaria y la secundaria, que realice estudios terciarios, que aprenda un oficio. Luego esa persona hay que calificarla y formarla en un oficio, en un trabajo”.“Me parece que hay que trabajar sobre la familia y sobre la demanda de trabajo de parte de esas familias”, consideró el legislador al tiempo que señaló que “esa persona que recibe un plan social para mí es una víctima del sistema, por tanto hay que ayudarla”., insistió el legislador libertario y aclaró “cuando yo hablo de control de la natalidad no hablo de obturarles las trompas, no, esa es una idea nazi”. “En ese sentido, el legislador liberal sostuvo: “Los hijos tienen que venir queridos al mundo tiene que ser deseados, buscados”. El liberal ya en otras ocasiones se había manifestado a favor del aborto, aunque consideró que no era un tema “para que decidan los políticos”.. “Es la idea del control de natalidad por la educación, no por la obturación”, puntualizó Espert.