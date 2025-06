Agustín Laje quiso negar parte de su tuit fascista, pero se lo recordaron y corrió

Lajskshakshsk el PEDAZO DE CHAD de Ari Lijalad lo puso a CORRER a AGUSTÍN LAJE por TELÉFONO



🐐🐐🐐 pic.twitter.com/jVYELYZkTk — Mati Aromi (@MatiAromi) June 10, 2025

Agustín Laje, el director ejecutivo de la Fundación Faro e ideólogo de la "batalla cultural" que lidera Javier Milei, intentó durante una entrevista periodística negar parte fundamental de un tuit con contenido fascista realizado hace días en su cuenta de X, pero se lo mostraron en vivo y terminó arrepintiéndose de parte del vocabulario utilizado.“¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible: ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos: son enemigos. Es hora de asumirlo”, sostiene el tuit que aún sigue publicado en su cuenta con más de 700 mil seguidores y que fue retuiteado por el presidente Milei.Esta mañana, el periodista Ari Lijalad le preguntó por esa publicación y, sorprendentemente, cuando a Laje le recordaron que en la Argentina hay gente de todas las ideologías políticas conocidas y que él les negó la categoría de "conciudadanos" y en su lugar los tildó de "enemigos", niega sus propias palabras."Usted está falseando el tuit, nunca dije que no son conciudadanos", interrumpió el intelectual mileísta, y empezó a decir que su publicación en X dice "no son adversarios". Lijalad, sorprendido, intentó recordarle que su tuit está aún publicado y visible, y el texto dice "no son conciudadanos".En ese momento, colocaron en pantalla la publicación de Laje y se la leyeron textualmente, ante lo cual Laje inició su corrida: "Dejame que lo busque y, de ser así, lo voy a rectificar con todo gusto".Unos segundos después, tras intentar justificarse en que siempre dice que "no son adversarios", lo encontró: "Es cierto, es cierto. Voy a rectificarlo. No son adversarios, son enemigos".