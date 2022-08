Recaudación tributaria en julio: aumentó 87,0% interanual y 71,0% en los primeros 7 meses de 2022

, lo que significó unsegún lo informó el Ministerio de Economía que estará a cargo desde este miércoles del superministro, Sergio Massa.Con las cifras de julio se establece que. Desde el Palacio de Hacienda, indicaron que la recaudación de impuestos del mes pasado fue impulsada principalmente por el desempeño del IVA, el Impuesto a las Ganancias, los tributos asociados a la Seguridad Social y el Impuesto sobre los Bienes Personales.Durante el séptimo mes del año else incrementó 118% hasta los $396.759 millones, lo que representó una suba real del 48%.Por otra parte,tuvo ingresos por $490.806 millones, con una suba del 82,1% nominal y 12 puntos más que la inflación acumulada. “De esta forma la sucesión de meses con guarismos positivos de este impuesto suma diecinueve casos, con la excepción de octubre del 2021”, resaltó en su informe elEn el caso deregistraron entradas por $175.042 millones, con un crecimineto nominal de 78,6% y del 8,6% en términos reales. Mientras que las, tuvieron ingresos por $254.108 millones, con una suba de 81% nominal y el 11% real.El Ministerio de Economía indicó que “los impuestos que otorgan progresividad al sistema registraron, en conjunto, un incremento de 126,4%”. “Dicho incremento fue, por un lado, producto del ingreso de la segunda cuota del plan de facilidades de pago por el saldo del ejercicio 2021 y del segundo anticipo por el ejercicio 2022 de las Sociedades con cierre de balance en diciembre, correspondiente al Impuesto a las Ganancias”, explicó el informe oficial.Por su parte, las rtuvieron un crecimiento del 44,2% nominal lo que implicó una baja del real del 25,8%, con un producido de $110.414 millones. En cambio, los aranceles y tasa de estadística que gravan a las importaciones generaron unos $54.330 millones, con una suba real del 7,3%. También el, vinculado a la compra de dólares para atesoramiento, creció 318,5% nominal hasta los $41.795 millones.En tanto, elregistró una fuerte suba del 300% nominal, hasta los $31.774 millones. Influenciado además por el ingreso de la primera cuota del plan de facilidades de pago para Personas Humanas, sumado al remanente de declaraciones juradas no ingresadas en el mes de junio.Si bien Julio fue un mes de inestabilidad cambiaria y financiera por las modificaciones en la cartera de Economía donde la próxima ex ministra de Economía,, duró sólo 24 día en el cargo los ingresos fiscales permanecieron positivos.Estas cifras positivas recaudación tributaria serán uno de los mejores elementos que tendrá el nuevo ministro de la cartera unificada en Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, para resolver e intentar mejorar la situación económica del país.El nuevo superministro, además, deberá analizar con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) una potencial modificación de metas trimestrales para apuntar a cumplir el 2,5% de déficit primario en diciembre. Massa anunciará nuevas medidas y objetivos el próximo miércoles,