Massa anunció a Flavia Royón al frente de Energía, en reemplazo de Darío Martínez

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó esta noche que desde mañana Flavia Royón pasará a ser secretaria de Energía, en reemplazo de Darío Martínez. La nueva responsable del área energética a nivel nacional es actualmente ministra de Energía y Minería de Salta. Los cambios tienen lugar mientras se lleva a cabo la implementación de la segmentación de tarifas.Royón estará acompañada por "Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación", escribió Massa en su cuenta de Twitter. Además, el ministro agradeció "el trabajo de Darío Martínez, Federico Basualdo y del equipo que hasta acá llevó adelante la tarea en Energía". "El objetivo de todos debe ser nuestra soberanía energética y la transformación de Argentina como potencia en este sector", indicó.Comunico que a partir de mañana se integrarán al equipo Flavia Royón como secretaria de Energía, la acompañarán Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación.Flavia Royón es Ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Salta, tiene una maestría en el IAE Business School y es diplomada en materias relacionadas a producción y gestión integral minera, negocios y metodologías ágiles. Hasta el momento se desempeñó como secretaria de Minería y Energía del Gobierno de Salta y paralelamente presidía el Consejo Económico y Social de esa provincia. Desde el principio de su gestión impulsó el diseño y articulación del Plan Provincial de Desarrollo Minero Sustentable y llevó adelante proyectos para estimular las inversiones en exploración en la cuenca noroeste; y el desarrollo de energías renovables.En tanto, el nuevo subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, ocupó desde junio de 2021 el cargo de vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y se desempeñó anteriormente como subsecretario de Coordinación de la Secretaría de Energía.Por su parte, Federico Bernal, nuevo subsecretario de Hidrocarburos, ocupó el cargo de interventor del Ente Regular del Gas (Enargas).El secretario saliente, Darío Martínez, se desempeñó como secretario de Energía desde el 21 de agosto de 2020, cuando entró en reemplazo de Sergio Lanziani. Hasta ese momento había ocupado el cargo de diputado nacional, entre 2015 y 2020, a cargo de la presidencia de la comisión de Energía y combustibles de la Cámara baja. En tanto, Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica saliente, fue también interventor del ENRE y se desempeña como investigador del Área de Economía y Tecnología en FLACSO (Argentina).Los cambios en el área energética del Gobierno nacional ocurren en medio de anuncios referidos a las tarifas que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien días atrás confirmó la implementación de la segmentación y adelantó que además de la distinción por ingresos se tendrá en cuenta el consumo mensual.Horas después de asumir en el cargo, Massa anticipó que los casi 4 millones de hogares que no solicitaron subsidios en la segmentación tarifaria “serán el primer corte” y dejarán de percibir el beneficio, y anticipó que se implementará un esquema para promover el ahorro en el consumo energético, al presentar las primeras medidas económicas de su gestión en una conferencia en el Palacio de Hacienda.En ese sentido, Massa indicó que “entre los más de 9 millones que sí pidieron mantener el subsidio se va a promover el ahorro por consumo”, y detalló que en luz se subsidiará hasta 400 kilowatts, en materia de gas la quita seguirá la misma lógica y en agua la aplicación de la quita por segmentación se iniciará en septiembre. Al hablar en la sede del Palacio de Hacienda, el titular de Economía explicó que las medidas tienen que ver con que “el contexto global encareció la energía y el agua entre 4 y 10 veces de acuerdo a la zona del mundo en la que le toque vivir a cada uno”.En ese marco, Massa sostuvo que, como Gobierno, se encaró “una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares no solicitaron subsidios, y eso será un primer corte”. "Entre los más de 9 millones que sí pidieron mantener el subsidio vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino también por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en que quien más gasta la energía o el agua, es quien más subsidios recibe”, precisó.Puntualmente, detalló que en electricidad se subsidiará "hasta 400 kilowatts, alcanzando al 80% de los usuarios pero solo el 50% del consumo total residencial”.