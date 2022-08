Es muy fácil pedir y pedir si sólo tenés voz testimonial, el planteo de la CGT ante los reclamos de Grabois

“La expectativa es que le salgan bien todas las medidas al Gobierno para que nos vaya bien a todos. Entendería que todo lo que se hace es para mejorar y entiendo que dentro de una sociedad si uno gasta más de lo que tiene, probablemente las cosas pueden complicarse”, dijo Sergio Oyhamburú.

En diálogo con Política Argentina, el titular de la CGT Regional Lomas de Zamora enfatizó: “Esperemos que las medidas tengan los efectos necesarios no para ser protagonistas sino para que le vaya bien a la Argentina”.A sus ojos, “nadie puede negar de las condiciones de Massa, es un político y por los nombres que está designando está armando un buen equipo”. “Espero que sea un buen DT”, dijo el dirigente de Sanidad.Por otra parte, tomó distancia de los planteos del Frente Patria Grande. “Es muy fácil pedir y pedir cuando no sos protagonista sino voz testimonial. Todos los que tenemos la responsabilidad de estar al frente de las instituciones, nuestro rol es completamente distinto de aquellos que no tienen representación”, concluyó.