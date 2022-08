El fiscal del fútbol en la quinta de Macri quiere "contestar" de forma mediática la recusación de Cristina

el primero de los mencionados funcionarios judiciales, encargado de las acusaciones, le respondió a la vicepresidenta en pleno Zoom de las audiencias y anunció que quiere responder "los planteos uno por uno" pero de forma "oral" y no como tradicionalmente se hace para dar mayor transparencia y trazabilidad a este tipo de cuestiones, es decir de manera escrita

Tras la formalización del pedido dede recusar al fiscaly al presidente del Tribunalen el juicio por la causa Vialidad,, sostuvo Luciani en su alocución del lunes por la mañana. Ante esa situación, cabe la posibilidad de que lo haga este martes, si se le concede esa modalidad -cosa poco prolija, de mínima-, que quede para más adelante o que deba hacerlo por vía escrita.En ese sentido, Luciani esbozó un comienzo de su defensa para rechazar la recusación, que se sabe ocurrirá. "Esperaré para que me corran traslado para que yo pueda contestar de manera oral las cuestiones que ha planteado la defensa”, comenzó diciendo el fiscal este lunes, en una nueva audiencia de alegatos en la causa por supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz., expresó, envalentonado como viene haciendo el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.En ese sentido, de poca frecuencia en juicios orales y excesivo volumen político, adelantó que podría. Y agregó: "Pero luego, lo que sí voy a solicitar, es contestar cada uno de los planteos de manera oral y en esta audiencia”. Claramente la intención de Luciani es, sin temor a las críticas jurídicas que viene recibiendo.La presentación de la defensa había sido adelantada por la propia Cristina Kirchner a través de un hilo de mensajes publicados en Twitter, donde la presidenta del Senado acusó de formar una “asociación ilícita” a Luciani con el juez Giménez Uriburu, el camarista Mariano Llorens y el ex presidente Mauricio Macri. Todos los mencionados funcionarios judiciales juegan juntos al fútbol en el equipo "Liverpool", cuya participación incluyó una estadía en la quinta Los Abrojos, propiedad del líder PRO."He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta", había cuestionado la ex presidenta, acusada en la causa Vialidad junto al empresario Lázaro Báez y otros 12 ex funcionarios luego de una etapa de instrucción donde las propias auditorías de ese ente y los testigos de la acusación derribaron la hipótesis de sobreprecios y obras excesivas sin finalizar, y tampoco se logró consolidar una línea que vincule los trabajos provinciales con decisiones del Poder Ejecutivo Nacional.