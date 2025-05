Cristina Kirchner recusó a Lorenzetti por haber anticipado que la Corte la proscribiría antes de las elecciones

Hoy, en la causa “Vialidad”, recusamos a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema. Sus declaraciones públicas del pasado jueves 1 de mayo en América 24 no hacen más que confirmar las veladas amenazas “en off” vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 5, 2025

La expresidenta Cristina Kirchner recusó al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en el marco de la causa Vialidad, por sus declaraciones de la semana pasada, cuando adelantó que el máximo tribunal fallaría contra la titular del PJ antes de las elecciones legislativas, con lo cual la proscribiría."Hoy, en la causa ´Vialidad`, recusamos a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema. Sus declaraciones públicas del pasado jueves 1 de mayo en América 24 no hacen más que confirmar las veladas amenazas ´en off` vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del pliego del juez Ariel Lijo en el Senado de la Nación. En ese mismo sentido, son de público y notorio todas las circunstancias que rodearon la nominación de dicho magistrado como nuevo miembro de la Corte, y el rol de Lorenzetti en ese proceso", inició su posteo en redes sociales la presidenta del Partido Justicialista y potencial candidata en las elecciones legislativas 2025.La también ex vicepresidenta agregó que "estos hechos fueron denunciados por una Senadora Nacional en la sesión pública y no sólo nunca fueron desmentidos, sino que, casi un mes después, son increíblemente ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje"."Las interpretaciones de terceros ajenos al respecto no dejan lugar a dudas acerca del verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos", afirmó la ex mandataria nacional.Y, para el cierre, concluyó: "En realidad, nada nuevo bajo el sol: PROSCRIBIR es el verbo… y el sujeto, el PERONISMO".CFK acompañó el mensaje con un link con el escrito completo, anexos periodísticos y el anexo de las acordadas judiciales para justificar la decisión de recusar al juez del máximo tribunal.En su texto judicial recusatorio, la ex presidenta enumera siete hechos ordenados cronológicamente que, según su análisis y argumentos, materializan la intención de Lorenzetti de confirmar la condena en su contra con el objetivo de dejarla afuera de la carrera electoral en beneficio del presidente Javier Milei.El Dr. Lorenzetti ha mantenido múltiples reuniones de carácter privado con Javier Milei desde que éste asumió la Presidencia de la Nación. En el marco de estos encuentros, celebrados fuera de cualquier agenda oficial, el nombrado Lorenzetti propuso al titular del Poder Ejecutivo de la Nación que nominara al juez Ariel Lijo para integrar la CSJN. Todo ello fue relatado en una nota titulada ´Ricardo Lorenzetti, el preferido de Javier Milei`, publicada por el diario Perfil (https://noticias.perfil.com/noticias/politica/ricardo-lorenzetti-el-preferido-de-javier-milei.phtml) en la cual se expuso en forma textual lo siguiente: ´Javier Milei lo tiene marcado a Horacio Rosatti. El Presidente considera que, en campaña, el titular de la Corte Suprema le jugó en contra con referencias difusas a la dolarización y a la Constitución Nacional. Y está dispuesto a meterse en el barro del máximo tribunal de Justicia`.Para eso tiene a un preferido, con el que conversa con asiduidad y que fue quien le puso sobre la mesa el nombre de Ariel Lijo para que lo postule como ministro de la Corte. En el diálogo entre poderes, Milei sólo habla con Ricardo Lorenzetti. [...] El contacto con un presidente no es extraño para Lorenzetti, que se jacta de haber tenido relación con los cinco mandatarios que pasaron desde que él es miembro de la Corte. Es todo lo contrario a la doctrina que quiere imponer Rosatti para el máximo tribunal: `Las relaciones deben ser puramente institucionales. No hacemos reuniones con ningún político`, suele repetir”.. "La propuesta del Dr. Lorenzetti para la nominación del juez Lijo como Ministro de la CSJN tendría como propósito conseguir la conformación de una nueva mayoría y, en base a ello, su designación como Presidente del Cimero Tribunal. Esto ha sido explicado, entre otros, por el periodista Joaquín Morales Solá en una nota que lleva por título ´Un proyecto golpista para la Corte Suprema` (ver https://www.lanacion.com.ar/opinion/un-proyecto-golpista-para-la-corte-su- prema-nid04082024/). Concretamente y de manera también circunstanciada, el periodista afirmó que por un pedido del Dr. Lorenzetti, ´padrino político de Lijo`, los candidatos propuestos para integrar la CSJN (Lijo y García-Mansilla) debían firmar una acordada que disponía que la Presidencia de la CSJN sería ocupada ´por el juez más antiguo del tribunal`, lo cual, tras el alejamiento del Ministro Maqueda, conduciría a que el Dr. Lorenzetti accediera a dicho cargo. Asimismo y con igual nivel de detalle, el periodista afirmó lo siguiente: ´La idea de una presidencia rotativa es un viejo proyecto que prohijó Lorenzetti en la política [...] Con tales antecedentes es fácil deducir que la actual propuesta nonata de acordada procuraba lo mismo que aquel proyecto, pero por otros caminos: la presidencia de Lorenzetti.El texto de la acordada disponía también la supresión definitiva del cargo de vicepresidente de la Corte Suprema, supuesta decisión que se entendió como un tiro por elevación al juez Rosenkrantz, quien ocupa actualmente ese cargo. Rosenkrantz fue el primer juez que despojó a Lorenzetti de la presidencia del tribunal. La acordada disponía igualmente el relevo de los secretarios letrados de la Corte. Como entendió un reconocido jurista, esa acordada significaba en los hechos un golpe de Estado contra uno de los poderes constitucionales del país”.El grave enfrentamiento que el Dr. Lorenzetti mantiene con sus pares (Dres. Rosatti y Rosenkrantz) no solo ha sido relatado por la prensa, sino antes bien se vio reflejado en los propios actos oficiales del Cimero Tribunal. En efecto, a lo largo del año 2024 la CSJN dictó diferentes acordadas en las cuales el Ministro Lorenzetti efectuó sendas disidencias en las que les atribuyó a sus colegas la comisión de gravísimas irregularidades, en términos que no registran antecedentes similares, al menos conocidos por nuestra parte.Así, en el marco de la Acordada 18/2024 (17/05/2024) el juez Lorenzetti hizo alusión a ´la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones en los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema. Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición`. Asimismo agregó que ´la real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza`.Luego, en el marco de la Acordada 44/2024 (19/12/2024) el Ministro Lorenzetti advirtió lo siguiente: ´Que sólo la ambición desmedida y la mediocridad en los objetivos pueden explicar lo que está sucediendo en esta Corte Suprema en las cuestiones de Superintendencia en este año, en que la desesperación se apoderó de algunas voluntades. Que, como se explicara en otra disidencia, desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para vaciar la decisión del plenario de los jueces delegándolas a secretarios que obedecen a un ministro. Algo nunca visto en la historia de la Corte, que solía tener magistrados con otro nivel de principios morales`.Posteriormente, al formular su disidencia en la Acordada 45/2024 (20/12/2024) el Ministro Lorenzetti sostuvo que ´...se dictaron cientos de medidas con el objetivo de vaciar de contenido el acuerdo de ministros, y condicionar a los que ingresarán`"."Un día antes de que se celebrara la sesión en la que el Senado de la Nación debía aprobar o no los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, y antes las versiones de que serían rechazados por el voto mayoritario del bloque político que responde a nuestra representada (actual Presidenta del Partido Justicialista Nacional), fue publicado en el diario Clarín un artículo suscripto por Daniel Santoro, que se titula ´Vialidad: Proponen definir `rápido`si la Corte acepta la apelación de Cristina Kirchner para no ir presa` (ver https://www.clarin.com/politica/vialidad-ricardo-lorenzetti-propondra-definir-rapido-corte-acepta-apelacion-cristina-kirchner-ir-presa_0_qSR4tjZBlp.html?srsltid=Afm BOorqXkpllGw694oPg9OpZQbrctCxTH3lkRssaGFicwbH1J7cZxQ7).En concreto, en el artículo de referencia se expuso lo siguiente: ´Frente a las presiones del kirchnerismo y para `evitar un desgaste de la imagen de la Justicia`, uno de los jueces de la Corte propondrá a sus colegas de la Corte debatir ́rápido ́ el recurso de queja de Cristina Kirchner en la causa Vialidad para tener un fallo consolidado en abril, mayo o junio a más tardar ́, informaron a Clarín fuentes judiciales.Las fuentes señalan a Ricardo Lorenzetti como el impulsor de la idea para la reunión de acuerdo de este jueves y dicen que `se espera que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti` tenga el tema en la agenda. Si es así el resto de sus colegas deberán, entonces, votar si lo incluyen en la agenda de ese día o lo dejan para otro. De acuerdo a esas fuentes, Lorenzetti considera que este caso políticamente clave se puede votar `en el primer semestre` antes de entrar de lleno en la campaña electoral de los comicios legislativos del 26 de octubre. [...] Los plazos son clave porque si se rechaza el recurso de queja, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá ejecutar de inmediato la condena que le aplicó a la ex presidenta a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa millonaria. El plazo para presentar las candidaturas nacional vence el 17 de agosto. Y Lorenzetti quiere votar `a más tardar en abril o mayo`, afirman las fuentes.Así la ex vicepresidenta no podrá ser candidata a diputada y conseguir fueros parlamentarios que le den inmunidad de arresto para no cumplir prisión domiciliaria` (énfasis propio)"."El 3 de abril del corriente año, el Senado de la Nación, por amplia mayoría, integrada en su gran proporción por Senadores que responden a la fuerza política que preside CFK, rechazaron los pliegos de los candidatos postulados por el Poder Ejecutivo Nacional.En el marco de la sesión, la Senadora Anabel Fernández Sagasti denunció que su espacio estaba recibiendo extorsiones directas por parte del Ministro Lorenzetti, en cuanto a que si se rechazaba el pliego del juez Lijo, a la brevedad la CSJN dictaría un fallo que dejaría firme la condena de CFK en el marco de este proceso.La denuncia efectuada por Fernández Sagasti tuvo una amplísima repercusión pública. Al respecto, en un una nota titulada ´Una senadora de Unión por la Patria denunció extorsiones de parte del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti` (https://www.perfil.com/noticias/bravotv/una-senadora-de-union-por-la-patria-denuncio-amenazas-de-parte-del-juez-de-la-corte-ricardo-lorenzetti.phtml) se expuso lo siguiente:´Durante la sesión especial en el Senado de la Nación donde se trataron los pliegos de Manuel García- Mansilla y Ariel Lijo, la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, dijo que el juez de la Corte amenazó con `condenar` a la expresidenta Cristina Kirchner si los senadores de UxP votaban en contra de Lijo.La senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), denunció este jueves extorsiones de parte de Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte. Lo hizo en pleno recinto donde se trataban los pliegos de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. `Ayer, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, amenazó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que si nosotros (los senadores de UxP) votamos en contra de Lijo, iban a sacar rapidito ‘el 280' para condenarla`, denunció Fernández Sagasti, haciéndose eco de una nota publicada por el diario´ (énfasis propio)"."Pese a la gravedad del episodio denunciado por la Senadora Fernández Sagasti, sus dichos no fueron desmentidos. Por el contrario, el 1o de mayo del corriente año el Ministro Lorenzetti brindó un reportaje al periodista Luis Novaresio en el cual reconoció expresamente que impulsaría ante sus colegas un rápido tratamiento del recurso de queja deducido por esta defensa y que tal decisión debía ser adoptada antes de que los comicios de este año se lleven a cabo.El reportaje en cuestión tuvo una amplia cobertura en distintos medios periodísticos. Así, entre otros, el diario El Destape publicó una nota titulada ´Lorenzetti adelantó que la Corte fallará en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner antes de las elecciones` (https://www.eldestapeweb.com/politica/cristina-kirchner/lorenzetti-adelanto-que-la-corte-fallara-en-la-causa-vialidad-contracristina-kirchner-ante-de-las-elecciones-20255110295) en la cual se informó lo siguiente:´Ante la consulta sobre si la Corte tendría una resolución antes de las elecciones, Lorenzetti contestó: ´Deberíamos. Porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad´, respondió”."Frente a este panorama, la interpretación objetiva de los episodios narrados no se ha hecho esperar. Así, en el día de ayer, el diario Perfil publicó una nota firmada por su editor, Jorge Fontevecchia, titulada ´Nuevas canciones y PJ` (https://www.perfil.com/noticias/columnistas/nuevas-canciones-y-pj-por-jorge-fontevecchia.phtml) en la que afirmó que las recientes manifestaciones del Dr. Lorenzetti ´da[n] a entender que el máximo tribunal se expediría antes de las elecciones legislativas confirmando la condena e inhabilitación de Cristina Kirchner`.