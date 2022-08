De Mendiguren se reunió con la UIA y prepara el plan para la industria de Massa

El secretario @dmvasco se reunió con la conducción de la Unión Industrial Argentina.



El secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, se reunió ayer con la Unión Industrial Argentina (UIA) para presentarle un plan que apunta al financiamiento, la simplicidad de trámites y beneficios impositivos para sostener el nivel de actividad industrial. Este miércoles tendrá un encuentro con Came.Si bien, De Mendiguren se adelantó y está manteniendo reuniones con los principales actores de la industria para analizarlo y ajustar detalles."El objetivo en común que tenemos es sostener el nivel de actividad; las pymes tuvieron un nivel de exportaciones récord en el primer semestre del año y, aún", explicó el secretario de Industria tras reunirse conPor su parte Funes de Rioja señaló que buscan “un crecimiento sostenido de la industria y de todo el modelo productivo en su conjunto” por lo que no pierden de vista “por la coyuntura las cuestiones de largo plazo y la cuestión de mediano y largo plazo". "En el corto plazo tenemos las cuestiones energéticas y las relativas a los insumos importados; uno de los temas más acuciantes; a su vez le hemos transmitido los problemas que se dan en los insumos nacionales por los cuellos de botella", indicó el presidente de la UIA.Luego de presentarle su plan de gestión, De Mendiguren admitió que hay problema de escasez de dólares, pero a diferencia de otros momentos de la Argentina, no es un problema estructural sino coyuntural por los precios de la energía que para el secretario "se puede ir resolviendo a partir de septiembre, cuando dejemos de tener los gastos en materia energética", consideró.El plan que propone el secretario de Industria y Producción busca priorizar el financiamiento, los incentivos para incrementar las exportaciones industriales, incentivos a sectores claves para el desarrollo, incorporación de tecnología y simplificación de trámites, según informó Página 12 que tuvo acceso al mismo. La idea de De Mendiguren esRespecto al, el plan establece que todos los programas que otorga el gobierno a los sectores productivos, pymes y comercios se unificarán en un único programa denominado Crear Crédito Argentino, que administrará un total de 400.000 millones de pesos. A través del programa, el sector productivo podrá acceder a instrumentos que actualmente ofrece el Estado como créditos directos, a tasas promocionadas, garantías para Pymes y aportes no reembolsables (ANR).En cuanto a las-con la idea de incrementar las reservas de dólares- el Ministerio de Industria otorgará incentivos para que las empresas aumenten sus exportaciones e incentivos impositivos. "Hoy hay 10.000 pymes exportadoras, pero han llegado a ser 15.000 y la idea es volver por lo menos a ese número", explicaron a Página 12 desde la Secretaría. Además, se buscará ofrecer asistencia técnica y capacitación.En ese sentido, la Secretaría evalúa regímenes específicos para incentivarTambién se trabajará en lapara que el sector productivo acceda fácilmente a los distintos instrumentos que el Estado pone al servicio de la producción como el Legajo Único Financiero y Económico.Por su parte, el objetivo derecibió un fondeo internacional por 80 millones de dólares del BID para el financiamiento de nuevos desarrollos.