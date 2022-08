Patricia Bullrich blanqueó que el PRO analiza acuerdos con Milei para 2023

Ante versiones, queremos aclarar desde el espacio que conduce Javier Milei: NO hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel Municipal, Provincial, Nacional o Planetario

NO NEGOCIAMOS CON EL SOCIALISMO.

Es la fabrica de la pobreza.

VLLC!!! — Carlos Kikuchi (@CarlosKikuchi) August 10, 2022

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó queLa ex ministra de Seguridad de la gestión macrista y de Trabajo durante la Alianza no descartó unificar listas con el partido de ultraderecha a nivel municipal ni "a nivel provincial" y al señalar que el objetivo sería no "dividir" el voto,En Bahía Blanca, acompañada por el exadministrador general de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el intendente local, Héctor Gay, la presidente del PRO continuó abonando a una alianza entre los partidos de derecha que crece entre halagos desde la buena elección de Milei en Ciudad de Buenos Aires el año pasado.En una reciente entrevista, Milei aseguró su posición a favor de sumar a Bullrich a una coalición opositora y hasta hipotetizó sobre un posible cargo para la exministra:. En ese misma entrevista, que ofreció al canal La Nación +, el líder de Libertad Avanza dijo que Macri podría tener "un puesto honorífico que represente a los argentinos" en un posible gobierno de su partido. Sin embargo negó contundentemente un arreglo existente en sus redes.Por su parte, el ministro de Gobierno de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, señaló que coincide con Milei en algunos valores como", y se diferención de las propuestas hechas por el hombre de Avanza Libertad como la venta de órganos y de niños.