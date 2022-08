Sergio Massa se reúne con la Mesa de Enlace en busca de divisas

El ministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo,, mantendrá un encuentro este viernes con los líderes de la Mesa de Enlace para acercar posiciones con los productores agropecuarios. El objetivo es incentivar la comercialización de soja de la campaña 2021/22 todavía acumulada y acceder a más divisas.La reunión será este viernes al mediodía en el partido bonaerense General Las Heras y el ministro de Economía acudirá acompañado del secretario de Agricultura,Massa continúa con la fórmula del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pero, que hasta el momento no ha sufrido modificaciones pero tampoco un impacto en las operaciones del sector.Por su parte, los líderes agropecuarios pretenden que se libere la intervención que hay en algunos mercados exportadores, principalmente el de la carne, aunque el equipo de Massa parece no tener pensado abrir las exportaciones de carne vacuna, ni tampoco modificar los volúmenes de equilibrio para las cerealeras.. Si bien el régimen del dólar soja establecido por el Banco Central busca impulsar la ventas- que se vieron mermadas por las especulaciones del sector y el incremento de la brecha cambiaria- los agricultores dicen que el mecanismo resulta poco conveniente porque establece que luego de operar el 30% de la venta al valor del dólar ahorro, no podrán comprar dólar MEP por 90 días de corrido.Según trascendió, esa norma puede ser modificada por el BCRA, pero antes Massa buscará el consenso de la Mesa de Enlace. En las últimas semanas también había resonado la alternativa de convertir el 40% al valor del dólar ahorro y el 60% restante depositarlo en cuenta a la vista ajustada al dólar linked.De todas formas,porque los productores todavía tienen en su poder 21,7 millones de toneladas de soja valuadas en alrededor de u$s14.000 millones, en un contexto además en el que la oleaginosa se mantiene en valores firmes. Ayer el contrato agosto cerró por arriba de los u$s620 la tonelada en el mercado de Chicago.Mientras se espera que las agroexportadoras, a través de la prefinanciación de exportaciones, dejen unos u$s1.000 millones adicionales en la liquidación de divisas en las próximas semanas, y el sector pesquero otros u$s300.El Gobierno necesita, para que agosto cierre con una liquidación por arriba de los 4.000 millones de dólares, que se destraben las ventas de soja. Quedará en Massa conseguir aliados dentro de la Mesa de Enlace.