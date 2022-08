Alberto anunció 200 mil nuevas pensiones a personas con discapacidad y cargó contra Dujovne

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que, durante la gestión de Mauricio Macri, "se denegaron seis de cada diez solicitudes de pensión" por discapacidad y sostuvo que, ahora, el Gobierno piensa "cómo facilitar el acceso" a esos beneficios. "Antes buscaban excusas para no dar pensiones; tenían cajoneados 145 mil pedidos", consignó el mandatario al entregar la pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)En la misma línea el Jefe de Estado sostuvo que el gobierno "no está dando nada trucho ni malgastado la plata del Estado". "Queremos dar las pensiones que hagan falta, no es una dádiva es un derecho que tienen, no estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos a aquellos que lo necesitan", remarcó. "Estamos poniendo la plata donde las condiciones de igualdad se pierden, porque es ahí donde tiene que aparecer el Estado para dar igualdad", dijo el mandatario en el acto, acompañado por el director ejecutivo del organismo Fernando Galarraga.En respuesta a las declaraciones del exministro de Economía Nicolás Dujovne, quien aseguró que la mayoría de las pensiones por invalidez "son truchas", Alberto Fernández sostuvo: "Me llena de vergüenza que un gobierno que además ha tenido una vicepresidenta con discapacidad, haya hecho esto con las discapacidades". "Está claro que no todos tienen la misma mirada que nosotros y no todos piensan en los derechos de quienes sobrellevan una discapacidad", remarcó.Las declaraciones del Presidente se realizaron en el marco del acto de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad número 200.000, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), del que participó además el director ejecutivo, Fernando Galarraga.Además se firmaron Convenios de Adhesión en el marco del PLAN ACCESAR con los intendentes Alberto Descalzo de Ituzaingó (Buenos Aires); Martín Ascua de Paso de los Libres, (Corrientes); José Luis Walser de Colón (Entre Ríos) y Daniel Harrington de Tolhuin (Tierra del Fuego). Durante el acto se realizó también el lanzamiento de la Convocatoria 2022 de ACCESAR, para que 100 nuevos municipios puedan adherir a ese Plan.El Plan ACCESAR tiene por objetivo apoyar a los gobiernos municipales en la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de una política pública en el nivel local en materia de discapacidad y en la puesta en marcha de iniciativas, acciones y dispositivos que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas. Según el Censo 2010 (aún están en construcción los datos del último censo), el 12,9% de la población del país posee una dificultad o limitación permanente, lo que representa un universo proyectado de 5.114.190 personas con discapacidad. A agosto 2022, hay 1.119.875 de personas que perciben una pensión no contributiva, lo que representa un 2,44% de la población argentina.Con respecto a lo expresado por el presidente contra el ex ministro Nicolás Dujovne, quien reapareció recientemente en una entrevista con Alejandro Fantino por América, en la cual defendió su gestión, aseguró que se siente "reivindicado" y pidió por un ajuste mayor que incluya suba de la edad jubilatoria y recortes en las pensiones por discapacidad, el mandatario no fue el único en cruzarlo. Es que Dujovne respondió "sí, absolutamente", ante la consulta de Fantino de si se sentía "reivindicado" por las medidas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández, en una entrevista que brindó en Animales Sueltos (América) el miércoles por la noche."La economía que estamos viendo no tiene norte, no va para ningún lado. ¿Cuánto va a ser la inflación este año? ¿90%, 100%, 120%?", cuestionó. Sin un ápice de autocrítica, afirmó que la situación actual "es la contrafáctica de nuestra economía, es decir es el resultado de no haber seguido con el programa que estábamos llevando adelante nosotros". "Este gobierno durante dos años y medio regó la plantita de la inflación, hasta que fue trepando por las paredes con riesgo de convertirse en una hiperinflación", agregó.El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, también repudió los dichos de el exministro de Economía macrista, Nicolás Dujovne, que había afirmado que "la mayoría" de las pensiones por invalidez en el país son "truchas". "Dujovne miente sobre las pensiones para personas con discapacidad y deja en claro que el macrismo quiere recortar sin importar la vida de la gente", indicó Galarraga en un comunicado. En ese sentido, el funcionario remarcó que "lo que expresa el ex ministro de Mauricio Macri" es la "invisiblización" de los "sectores más postergados de la sociedad" a quienes "les niegan un derecho".De esta manera, el funcionario nacional sostuvo que "Dujovne no solo miente e intenta sembrar dudas sobre las pensiones, sino que desconoce de lo que habla", a la vez que sostuvo que los dichos del ex ministro forman parte de "las ideas del macrismo y parte de la política que ya implementaron cuando estuvieron en el gobierno".En ese contexto, quien tampoco no tardó en responder fue la exdiputada nacional y especialista en políticas previsionales Mirta Tundis que apuntó contra el exfuncionario macrista al expresar que "no estudia, no recuerda y no registra". Es que Dujovne propuso una reforma previsional que incluya “subir la edad jubilatoria a 68 años”, tanto para varones como para mujeres. Consultada en AM750 por estas declaraciones, Tundis indicó que "si bien la edad jubilatoria se cambió en 1993 para 60 en las mujeres y 65 en los hombres, en 2017 -cuando salió la fórmula de movilidad- se modificó esa ley, la cual establecía que la opción de jubilarse dentro de la actividad, no para los empleados públicos, era de 70 años"."El problema es que muchas empresas prefieren indemnizar a sus empleados para tomar más jóvenes y tener sueldos más bajos. Pero la opción está. Y si una persona se quiere quedar hasta los 70 años, no lo pueden despedir", sostuvo. Y agregó: "El promedio de edad jubilatorio es de 66 años. Estamos de acuerdo (con Dujovne) en que se necesita una reforma. Una reforma integral, no con tantos parches como tiene esta ley. Que se contemplen todas las situaciones".Asimismo, la dirigenta del Frente Renovador reflexionó sobre la situación de aquellas personas que no llegan a tener los años de aportes suficientes para jubilarse: "No se les permite hacer aportes para compensar lo que les falta y les dan una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que realmente no le reconoce los aportes", enfatizó. "Necesitamos una reforma integral que contemple una fórmula proporcional a los años aportados. Con respecto a la edad, la gran mayoría de las personas decide seguir trabajando. El mundo entero está dentro de esas edades. Necesitamos que se reforma el sistema, que se genere más trabajo en blanco", sentenció.En la misma entrevista con el conductor Alejandro Fantino, Dujovne también habló sobre las pensiones por invalidez, y sostuvo que "la mayor parte de ellas son truchas". Al respecto, Tundis afirmó que estos dichos son "una aberración" y que el exministro también "desconoce que las jubilaciones de privilegio no existen desde 2002, por lo menos para diputados, senadores, ministros". "Yo me jubilé como trabajadora teniendo en cuenta los últimos 10 años. No existen jubilaciones de privilegio. Sí regímenes especiales para jueces, docentes, investigadores y servicio exterior", dijo. "Que pueda existir algún certificado que no corresponda, seguro que en algún lugar sucedió. Pero desde hace unos cuantos años que los certificados de discapacidad se otorgan a través de los organismos provinciales y municipales que están habilitados", agregó Tundis.