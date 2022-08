Aumentará la tarifa de agua a partir de noviembre: cómo será la segmentación para la quita de subsidio

En el marco de la quita de subsidios a las tarifas que empieza a aplicar el Gobierno con celeridad a partir de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía con el objetivo de ahorrar dólares, a los avances que ya se conocen respecto de la luz y el gas, ahora se suma que se aplicará una segmentación también para el agua a partir de noviembre y en varios pasos

la empresa estatal, que se encarga del servicio de agua potable y cloacas, tiene tres niveles zonales para aplicar la suba segmentada en base a 11 coeficientes para aplicar la carga tarifaria de manera progresiva. Son: residenciales y baldíos altos, medios y bajos; y el de los no residenciales

para aquellos usuarios residenciales que viven en las áreas calificadas como “altas” o “medias” pero que, sin cumplir los requisitos de acceso al programa de tarifa social, consideren que necesitan mantener una parte de su factura por servicios de agua o saneamiento con subsidio del Estado, se intrumentará un “Registro para el mantenimiento del subsidio”

Desde Aysa precisaron que se buscará fortalecer el programa de Tarifa Social. Para el año en curso se estima un presupuesto inicial de $950 millones alcanzando a los mismos 250.000 hogares previstos originalmente

Con el referente del Frente Renovador en el anuncio, el Gobierno presenta este martes en conferencia de prensa lo que será un aumento en las facturas de agua en principio para todos los hogares a excepción de aquellos beneficiarios de tarifa social en tres etapas y mediante una segmentación basada en zonas geográficas que irá eliminando subsidios y aumentando tarifas gradualmente.El anuncio en el caso del agua será también enmarcado en las precisiones para el sistema de segmentación de servicios de energía, que encabezarán el ministro Massa; la secretaria de Energía,; el subsecretario de Hidrocarburos,; y la titular de Aysa,AySA ya había logrado un aumento de tarifas en dos etapas. La primera desde el 1° de julio (incremento del 20%) y luego desde el 1° de octubre (una suba del 10%), lo que totalizará un aumento final del 32%.Según trascendió en varias fuentes periodísticas,En base a esto, el esquema de asignación del beneficio que se propone "posee dos características: el nivel de subsidio meta y el ritmo al cual se reducen los subsidios".Así, la quita de subsidios mediante una segmentación tarifaria se realizará en base a zonas geográficas demarcadas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), de manera distinta entonces a lo que ocurre con el gas y la luz, cuya demarcación es en base a ingresos.Según la propuesta, en primer término se plantea que lostendrán una. En este nivel se incluye a los barrios cerrados.Según datos oficiales, la zona “alta” tiene actualmente un subsidio de un 60% de la factura y, a partir de noviembre, no tendrá ninguno. Si la factura promedio de ese mes era de $841, en noviembre el aumento será de $1258.En el segundo escalón aparecen los, que tendrán una- Etapa 1: Subsidio del 40% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022- Etapa 2: Subsidio del 20% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023- Etapa 3: Eliminación del subsidio desde el 1° de marzo de 2023Si la factura promedio mensual de los hogares de zonas medias en octubre era de $754 (subsidiada en un 60%), recibirá subas escalonadas de $376 en noviembre, $377 en enero; y $376 en marzo.Lostambién tendrán una- Etapa 1: Subsidio del 45% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022- Etapa 2: Subsidio del 30% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023- Etapa 3: Subsidio del 15% desde el 1° de marzo de 2023Los hogares de la zona “baja” con un promedio de factura mensual de $707 recibirán aumentos de $264 en noviembre, $265 en enero, y $265 en marzo, conservando subsidios de un 15%.En cuanto a los, también tendrán una eliminación por en tres tramos de los subsidios:- Etapa 1: Subsidio del 40% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022- Etapa 2: Subsidio del 20% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023- Etapa 3: Eliminación del subsidio desde el 1° de marzo de 2023El esquema contempla dos vías de exclusión para las reducciones y quitas de subsidio. La posibilidad de mantenerlo pese a no ser de zonas "bajas" y la tarifa social.Como medida adicionalA partir de completar allí un formulario, podrán recibir la confirmación de que se les dará el mismo nivel de subsidios que tendrá la zona considerada “baja” o el rechazo al pedido.Para conservar el subsidio de un 15%, deberán cumplir con ingresos netos menores a un valor equivalente a dos Canasta Básica Total (CBT); integrante del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP); domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario; al menos un o una integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto tener un ingreso neto menor a un valor equivalente a tres CBT para un hogar Tipo 2 según el INDEC.Además, aun cuando cumpliesen alguno de los criterios mencionados arriba, no podrán acceder al beneficio de mantenimiento del subsidio los hogares que: sean propietarios o propietarias de DOS (2) o más inmuebles, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto; o sean propietarios o propietarias de UN (1) vehículo de hasta TRES (3) años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un o una conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).El beneficio podrá solicitarse en cualquier momento y durará un año. Su eventual renovación y posible asimilación para su incorporación al Programa de Tarifa Social se considerará en la respectiva reglamentación que el Ente Regulador establezca.Asimismo, de manera preliminar, se estima una previsión inicial para el programa de tarifa social en 2023 de $2.300 millones. En ese contexto, desde el organismo informarón que buscarán incrementar la "diusión del programa y se facilitará el acceso al mismo desarrollando operativos especiales de asistencia para la inscripción de los usuarios en el terreno".El acceso al programa de tarifa social requiere en los hogares unipersonales un ingreso neto - lo que significa ingreso menos gastos de salud y vivienda - inferior a 2 jubilaciones mínimas ($86.630 a septiembre de 2022), agregándose un ingreso adicional equivalente a una jubilación mínima por cada integrante adicional del hogar. El monto máximo de ingreso neto para acceso al programa será en septiembre de 2022 de $ 216.575.