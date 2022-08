ARA San Juan: querella mayoritaria de familiares pidió anular el sobreseimiento de Macri

Familiares de la víctimas del hundimiento del ARA San Juan pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que anule el reciente sobreseimiento al expresidentey a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)en la causa por supuesto espionaje contra los familiares de las víctimas.El pedido fue presentado por la abogada querellante mayoritaria,, quien calificó al fallo de la Cámara Federal porteña como "una inmundicia" y advirtió que en caso de quedar firme "todos bajo sospecha, y nuestra intimidad y derechos fundamentales conculcados”., las terroristas, las enemigas públicas número uno", sostuvo la abogada en su escrito.Tras lo que señaló que la decisión de sobreseer a los acusados "no resiste el planteo fáctico a falta de prueba y fundamento de la sentencia recurrida, respecto de constituir ese grupo de mujeres, dolientes, destrozadas, sin mayor preocupación que saber que había pasado con sus seres amados, y que busquen su tumba de acero, el submarino".", puntualizó la abogada.Además, Carreras advirtió que si este fallo a favor de Macri se convalida todas las personas quedarán expuestas "a tareas de inteligencia superficiales o violaciones de la intimidad" y consideró que "sin poder judicial confiable ante la sociedad, sino también perdernos la confianza en el sistema legal”. “ No auguro un buen panorama en lo inmediato ni para generaciones futuras", expresó la abogada querellante.La Cámara Federal porteña tomó la decisión que benefició a Macri, Arribas y a Majdalani, en julio de este año. Los tres acusados de presunto espionaje a los familiares de las víctimas habían sido procesados en el 2021 por el juez federal de“Los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales, entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior”, fue el fundamento de los jueces de la sala primera de la Cámara porteña para sobreseerlos.Brava había procesado a Mauricio el primero de diciembre pasado sin prisión preventiva y dictó la prohibición de salida del país del ex mandatario.Según la querella, el espionaje habría sido realizado a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas, cuando los familiares pedían ayuda para encontrar a los 44 tripulantes del submarino que desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el mar argentino, cuando se dirigía desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge.El ARA San Juan fue encontrado un año después, el 17 de noviembre de 2018, cerca de donde se había hundido a más de 900 metros de profundidad.