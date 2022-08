Un Macri, Mirtha Legrand y Tevez: la lista de millonarios que querían el subsidio a la luz

Tras haber sido anunciados los detalles de los subsidios de energía este martes en una conferencia de prensa por funcionarios del Ministerio de Economía, salió a la luz un listado de empresarios, exfuncionarios y celebridades del espectáculo y el deporte que a pesar de contar con millonarios patrimonios producto de su actividad, conservan la asistencia del Estado para pagar consumos energéticos elevados.En el listado aparecen figuras como el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, que presidió el máximo tribunal entre 2018 y 2021; la poderosa familia Blaquier, los empresarios Eduardo Constantini (CEO de Consultatio, creador del Malba y del barrio privado Nordelta), así como también Juan Carlos y Sebastián Bagó, dueños del laboratorio Bagó.Todos los mencionados no renunciaron a los subsidios que propuso la administración de Cristina Kirchner, en 2011, quien había habilitado un sistema de renuncia voluntaria a los subsidios del Estado Nacional a los servicios de agua, luz y gas, para aquellos usuarios que consideren que no lo necesitan y que se podía realizar a través del sitio web de la cartera y por teléfono.El listado, que salió a la luz durante la tarde del martes, detalla la cantidad de KwH consumidos por año, en un nivel más que elevado, sobre todo si se tiene en cuenta que la segmentación anunciada este martes prevé que un tope, para sostener el subsidio, de 400 kwH por mes. En la gran mayoría de los casos de famosos y celebridades que mantienen el subsidio registraron un consumo elevadísimo: Carlos Tevez, por ejemplo, consumió en un año 426.000 kwH de energía eléctrica, y recibió un subsidio del Estado de $2.933.217.Carlos Tevez: $2.933.000Marcela Tinayre: $187.313Mirtha Legrand: $89.608.Familia Blaquier: $1.600.000.Julio Comparada (ex presidente de Independiente): $233.747Araceli González: $335.124Hilda "Chiche" González, la esposa de Eduardo Duhalde: $474.008David Nalbandian: $74.369Carlos Fernando Rosenkrantz: $48.256Eduardo Constantini: $289.743Fabián Cubero: $25.467Francisco Macri, hijo de Mauricio Macri: $60.830Daniel Funes de Rioja: $257.000.Cristian "El Lobo" Ledesma (ex jugador): $216.918Amadeo Francisco Juncadella: $756.068Jorge Luis Magnasco (represor): $123.425Juan Carlos y Sebastián Bagó, los dueños de laboratorios Bagó: $1.000.000.Alberto Roemmers, el fallecido dueño de los laboratorios Roemmers: $203.026.Bago, Juan Carlos 33.785Bago, Sebastian 99.081Blaquier, Alejandro 39.770Blaquier, Carlos Herminio 8.360Blaquier, Ignacio 4.608Blaquier, Maria Elena 14.658Blaquier, Santiago 20.440Blaquier, Santiago 158.637Bulgheroni, Alejandro Pedro 16.187Comparada, Julio Alberto 34.392Costantini, Eduardo Francisco 42.631Cubero, Fabian Alberto 3.747Eskenazi Storey, Matias 106.897Eskenazi, Enrique 34.269Funes De Rioja, Daniel Carlos Lucio 37.943Galuccio, Miguel Matías 19.988Gonzalez, Araceli Edith 49.308Gonzalez, Hilda Beatriz 70.468Herrera De Noble, Ernestina Laura 201.212Juncadella, Amadeo Francisco 109.806Ledesma, Cristian Raul 31.916Macri, Francisco 8.835Madanes, Javier Santiago 87.456Magnasco, Jorge Luis 18.160Mastellone, Pascual 2.923Menditeguy, Isabel 11.550Mirenna, Fernando Christian 30.917Mirenna, Juan 19.681Mirenna, Marcelo Pablo 35.021Nalbandian, David Pablo 11.056Perez Companc, Jorge Gregorio 22.884Rosenkrantz, Carlos Fernando 7.174Tevez, Carlos Alberto 426.000Tinayre, Marcela 27.560Tinayre, Rosa Martinez De 13.184Werthein, Karina 13.533