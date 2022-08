Macri y ex presidentes de derecha le exigieron a Francisco una "firme postura" contra Nicaragua

El ex presidente argentino Mauricio Macri continúa construyendo su posición internacional, a la vez que se mueve como eventual candidato presidencial para 2023, y, en ese marco, firmó junto a otros 25 ex mandatarios de América Latina y España un comunicado para exigirle al Papa Francisco una "firme postura" sobre Nicaragua y la "libertad religiosa"





"las distintas confesiones religiosas a expresar su igual censura" y reclamaron "una firme postura del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa por S.S. Francisco, cabeza de la Iglesia Católica universal"

"Los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), somos contestes en cuanto a que, más allá de su significación religiosa, la libertad de conciencia y de religión hace parte estructural del plexo de los derechos humanos y del desarrollo de la personalidad de todo individuo", comienza el texto del líder PRO y otros firmantes como Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Sebastián Piñera (Chile), Álvaro Uribe (Colombia), Vicente Fox (México) y José María Aznar (España), entre otros.Tras relatar de qué trata el concepto de libertad religiosa, los ex mandatarios aglutinados en el mencionado foro conservador y de derecha aseguraron que observanlo que sucede en NicaraguaSegún Macri y el resto de los ex mandatarios,, ahoraAseguran que el "propósito es palmario", como "destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo nicaragüense a fin de dejarlo en la anomia y hacerlo presa fácil del dominio". Asimismo, denuncian "la quema de Iglesias y la salvaje destrucción de las imágenes del culto católico"."Exhortamos a la opinión pública de nuestros países a mantener una respuesta comprometida con el rechazo de este morbo que amenaza la paz", agregaron, y en ese punto instaron a