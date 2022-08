Para Kroneberger, el Gobierno está tomando medidas de segmentación que son muy difíciles de aplicar

“Tenemos una gran preocupación como la que tienen todos los argentinos. Estamos esperando medidas de fondo. Tenemos que debatir no solo en la coyuntura sino en base a un programa de gobierno integral. En este último sentido, no se ha avanzado en nada. Son medidas, en parte, para alargar la agonía”, dijo el senador nacional y ex candidato a gobernador de La Pampa por Juntos por el Cambio, Daniel Kroneberger.

En diálogo con Política Argentina, el legislador nacional expresó: “Sabemos que tenemos un déficit y el agujero negro es el tema energético”. “Hemos llegado a una situación límite. Estamos tomando medidas de segmentación que son muy difíciles de aplicar”, sostuvo al referirse de manera nada optimista sobre las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa.Y agregó:Por otra parte, hizo referencia a las declaraciones de Elisa Carrió que derivaron en la situación tensa entre los principales aliados de Juntos por el Cambio. Para el senador radical “la única forma de ser competitivo es que Juntos por el Cambio mantenga la unidad”.“Por ahí, las peleas son pirotecnia de nivel más alto pero en los segundo o tercer nivel no existe este nivel de pirotecnia”, consideró.