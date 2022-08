Con presencia de Larreta y cierre de Massa, arranca una nueva edición del Consejo de las Américas

De manera presencial, comenzó la decimonovena reunión del Consejo de las Américas. "Tiempo y paciencia son claves para alcanzar el éxito", sostuvo Susan Segal, directora ejecutiva del Americas Society y del Council of the Americas pero recalcó que "son tiempos más difíciles en todos lados"."Vamos a apoyar el diálogo y la búsqueda de consenso", sentenció en el Hotel Alvear de Buenos Aires y reiteró que "vamos a seguir apoyando a Argentina como siempre lo hemos hecho". "Son tiempos más difíciles en todos lados. Argentina se encuentra en momento clave, los desafíos son enormes pero también hay una gran oportunidad para construir un consenso que permita atacar la inflación", completó.El encuentro tiene lugar el jueves en el hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires y tiene la presencia confirmada de gobernadores, diplomáticos y empresarios del sector energético, en un panel especial que analizará las potencialidades de la Argentina en la materia, a la luz de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la explotación de recursos renovables y no convencionales."Este importante evento en Argentina reunirá a funcionarios clave del gobierno, legisladores y líderes distinguidos, tanto del país como del extranjero, para abordar el panorama económico y político, así como las perspectivas de crecimiento de América Latina en medio del desafiante contexto global actual", destacaron los organizadores.Entre los mandatarios que confirmaron su participación figuran el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Jujuy, Gerardo Morales; y Mendoza, Rodolfo Suárez.También está prevista la presencia del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. Otras personalidades del exterior que estarán presentes en el Alvear serán el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.En un panel especial sobre Energía se contará con la participación del director general del proyecto de Litio Rincón Río Tinto, Guillermo Caló; el presidente para la Argentina y el Sur de América Latina de Dow, Matías Campodónico; y el presidente y director general de AES, Martín Genesio.