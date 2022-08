Fuerte crítica de Avanza Libertad sobre la designación de Walter Correa: No importan los nombres

Para la diputada libertaria Constanza Moragues Santos “no hay expectativa alguna” en la designación por parte del gobernador Axel Kicillof del legislador nacional y secretario general del gremio de Curtidores, Walter Correa, al frente del Ministerio de Trabajo provincial.

“No tenemos expectativas puntuales de nombres sino de políticas. Entendemos que a nivel nacional y provincial, da exactamente igual a quien se nombre. No hay expectativa respecto de los cargos y nombres sino sobre el eje programático que se va a llevar en las distintas áreas, algo que no está claro en todo lo que propone el gobierno provincial. En este aspecto, las expectativas son ninguna”, dijo en diálogo con Política Argentina.Por otra parte, insistió en la necesidad de “saber cuáles son las políticas de seguridad” del gobierno provincial. De ahí, la necesidad de los pedidos de informe presentados por su bloque respecto a la temática.“Queremos conocer cuáles son las políticas de Seguridad que se está llevando en el territorio provincial para combatir diversos delitos, entre ellos, el narcotráfico. También queremos conocer el estado de situación del sistema penitenciario. No solamente a nivel presupuestario y su ejecución, sino conocer hoy el estado del servicio luego de la liberación masiva que se dio durante la pandemia”, señaló.Y agregó: “Entendemos que hay superpoblación y cuestiones que no están garantizadas respecto de lo que establece la ley. Queremos saber cómo está funcionando la tutela de los delincuentes que están cursando una pena o que están en proceso”.