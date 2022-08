Un gremio de docentes universitarios se niega a auditar los planes sociales

La CONADU histórica, un gremio de docentes universitarios alineado con las posiciones de la izquierda, rechazó formar parte de la propuesta de los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de realizar una auditoría sobre los planes sociales, particularmente los programas Potenciar Trabajo, que sería llevada adelante por las universidades nacionales y los intendentes

La entidad sindical se rehusó a sumarse a dichos trabajos "de manera categórica" y calificó a la decisión del Gobierno nacional de "disciplinamiento para los sectores populares"."Los planes sociales son una respuesta a las políticas públicas que no sólo no han podido resolver la pobreza sino que la han agudizado. Los sectores populares que reciben planes se han organizado y, a partir de ese ingreso mínimo pero sostenido, han establecido una economía familiar y comunitaria", iniciaron su justificación desde el sindicato.Asimismo señalaron queLo que busca Massa es auditar el funcionamiento del programa Potenciar Trabajo a partir de una herramienta de recopilación de datos de los beneficiarios, que funcione coordinada por los intendentes y supervisada por el sistema universitario para garantizar su trasparencia.Cabe recordarse, además, que meses atrás fue la vicepresidentaquien también cuestionó el manejo de los planes sociales por parte de algunas organizaciones, con la mira puesta en aquellas que se quedan con parte del ingreso de los beneficiarios para financiar la política."El 15 de agosto el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan", dijo Massa en su asunción al frente del Palacio de Hacienda.Ante ese contexto, la secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica),, señaló que su organización "resolvió rechazar por unanimidad las medidas anunciadas por Massa", una resolución que se basa en que esos anuncios son "para cumplir con el Fondo Monetario Internacional", según señaló Gestión Sindical Segun argumentó, los "mismos anuncios fueron de promesa para los grupos más poderosos de nuestro país y amenazas para el sector más vulnerado quien hoy viene sufriendo y padeciendo una crisis e inflación brutal", y añadió que debería ser el propio Ejecutivo quien realice "una tarea de seguimiento de esos planes"."Deberían impulsar·las políticas necesarias para la creación de fuentes de trabajo digno”, reclamó, y sostuvo que esas medidas deberían incluir "salarios en blanco y los aportes correspondientes para la jubilación".Para la titular de CONADU Histórica, si lo que busca el Gobierno es reducir el déficit fiscal, la auditoría "estará relacionada con dar de baja, por distintos motivos, a un número correspondiente de estos planes para que vaya cerrando el déficit",.