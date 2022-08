La Corte dejó firme la cárcel preventiva de Raúl Martins, acusado de proxeneta y cercano a Macri

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó a través de un fallo unanime el recurso de queja interpuesto por la defensa del exespía de la SIDE Raúl Martins, quien es investigado y está acusado de haber encabezado una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres

Lo que otros tantos obviaron decir es que Lorena reveló que Martins también "financió dos campañas de Mauricio Macri en la Ciudad, en los mails entre la gente de la red de prostitución están las pruebas y luego de esos mails, Macri estuvo en los locales de mi papá en México”

Lo que está probado en la causa, hasta el momento, es que entre el 3 de marzo de 2011 y el 27 de octubre de 2014, Martins y otras dos personas explotaron comercialmente la prostitución de diversas mujeres a través del bar ubicado en la calle Juan B. Justo 5302 de la Ciudad de Buenos Aires.Por eso, Martins fue detenido en Cancún y sobre él pesaba una orden de captura internacional a raíz de su procesamiento desde 2012, como presunto jefe de una organización dedicada a explotar mujeres en la Argentina y en el Caribe mexicano.En agosto, la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó un planteo de prescripción y los juecesentendieron que la causa no tenía esa condición porque podría configurarse una figura "más gravosa" como la trata de personas con explotación consumada."Con la particularidad de que, ante un prostíbulo en el que se explotó sexualmente a mujeres durante años -como en este caso-, la tipificación de los casos podría inscribirse en el delito de trata", explicaron.Martins se graduó en la Escuela Nacional de Inteligencia en 1985 yCon el respaldo de la fundación La Alameda, de Gustavo Vera, Lorena denunció a su padre por regentear cabarets con supuesta protección policial en Buenos Aires, Mendoza y México. Existe la posibilidad de que Martins haya seguido regenteando sus negocios desde México con la ayuda de familiares y allegados.El ex espía llevaba mujeres engañadas y las obligaba a ejercer la prostitución. Según la hija de Martins, el ex espía habría regenteado varios locales nocturnos en Buenos Aires, tales como The One, Rouge, Brut, New Manhattan, Fama, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Apart Hotel y Swinger Club Anchorena.Toda esta información figura en el expediente, es oficial y muchos medios la reflejaron durante los últimos tiempos.Además, habló del mecanismo que utilizaba su padre para ganarse la impunidad a través de las amenazas a magistrados: “Hay jueces que están trabajando en la actualidad en la Cámara del Crimen, que están grabados en las cámaras de seguridad teniendo sexo con extranjeras menores de edad. En los prostíbulos tenían cámaras, y era información que pasaba a gente de la SIDE de su confianza, y que usaban para carpetear y apretar gente”, disparó.