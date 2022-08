Paro de colectivos en el AMBA: anunciaron una nueva medida de fuerza para esta noche

a partir de este viernes a las 22 y hasta las 5 de la mañana

Diferentes líneas de colectivos que circulan en el AMBA anunciaron la suspensión del servicioy durante el resto del sábado las frecuencias serán reducidas en reclamo de una deuda que el Estado nacional mantiene en materia de subsidios.Serán alrededor de 160 líneas que integran la, adaptar la cantidad de servicios diurnos a las prestaciones de día sábado y continuar con este tipo de restricciones hasta tanto cuenten con los recursos necesarios para regularizar las prestaciones", anunciaron las cámaras en un comunicado.Desde el Ministerio de Transporte habían prometido que se iban a transferir a las empresas más de $ 2.100 millones en concepto de subsidios correspondientes al mes de julio. Sin embargo, las compañías aseguran que esta semana se había pactado otro pago que no se efectuó. "A la fecha,para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios” asegura el documento.Y resalta que es una “situación que ya no puede sostenerse por más tiempo y que en forma progresiva terminará provocando la paralización del sistema”.Desde el 1° de agosto, las tarifas del transporte automotor aumentaron un 40% en promedio. El boleto mínimo pasó de $18 a $25,20, mientras que el más utilizado pasó de $20 (de 3 a 6 kilómetros de distancia) a $28. Desde las empresas de transmporte afirman que el incremento es insuficiente porque el costo del pasaje cubre apenas el 20% real del valor del servicio.La decisión de parar el servicio incluye a las siguientes líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395.También a las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.