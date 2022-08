Sin sorpresa: Juntos por el Cambio y liberales ya salieron a atacar a Rubinstein

La política de nuestro país precisa de coherencia y convicción. No es bueno que un funcionario, para asumir, deba dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Lo de Rubinstein es un perdón armado y oportunista.

El ministro de Economía,confirmó ayer la designación decomo secretario de Programación Económica y , como era de esperarse, desde la oposición salieron a atacarlo luego de que el economista publicara una disculpa por sus dichos.Tras agradecerle a Massa por la confianza, el nuevo viceministro elegido pidió disculpas vía Twitter por sus críticas hacía la vicepresidenta Cristina Fernández de kirchnerEs que cuando comenzó a resonar el nombre de Rubinstein se conocieron una serie de tuits en los que apuntaba contra el kirchnerismo y la gestión de gobierno actual. Ante esto, referentes de Juntos por el Cambio y liberales salieron a atacar al nuevo viceministro por redes sociales.Una de las primeras fue la presidenta del PRO,, que manifestó: “La política de nuestro país precisa de coherencia y convicción. No es bueno que un funcionario, para asumir, deba dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada”.Y agregó: “Lo de Rubinstein es un perdón armado y oportunista. Pronto llegará la Argentina del carácter y de las ideas”.También el diputado de Avanza Libertadsalió a criticar al nuevo viceministro de Economía. “Gaby tuvo que pedirle disculpas a la Reina antes de asumir. Ya sabemos cuál será su margen de maniobra. Lamentable”, expresó.Con la misma línea salió el presidente del bloque legislador de la UCR,que sostuvo: “Cristina absolvió de las críticas feroces primero a Alberto Fernández y ahora a Gabriel Rubinstein. Giros pragmáticos y desesperación. Pero no olvidemos que siempre se hace lo que ella ordena. Poco alentador que el viceministro de Economía arranque pidiéndole perdón a la Reina”.Mientras que el diputado liberalcitó el tuit del flamante viceministro con la frase: “No más palabras señor juez”.El diputado nacional de Juntos por el Cambiopublicó una imagen con una frase del humorista Groucho Marx y se la dedicó a Rubinstein: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.En tanto, el diputadopublicó una serie de mensajes, entre ellos, criticó la redacción de Rubinstein y, en un intentó ser gracioso, publicó un tuit con la foto de unos panqueques con dulce de leche y dijo:“El equipo económico”.Por su parte, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Airesindicó: “La jactancia de ser indigno se volvió una característica indispensable para asumir cargos en este Gobierno. Los Humillados por un cargo que supieron conseguir”.