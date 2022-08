Cristina exhibió el rol de "Pepín" Rodríguez: "El único dirigente político prófugo es macrista"

CFK dedicó un segmento de su discurso al operador judicial del macrismo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón

CFK mostró una foto de Rodríguez Simón con Elisa Carrió y la diputada Mariana Zuvic, "la que inició la segunda denuncia en el programa de Lanata", mostrando un insólito cartel a los ojos actuales

La vicepresidentarealizó a través de sus redes sociales el descargo que la Justicia le impidió en tribunales, tras el pedido de condena y proscripción por parte de la Fiscalía, y apuntó contra las relaciones entre el macrismo y jueces y fiscales, los chats dey la doble vara que expone la forzada decisión del Ministerio Público Fiscal en la causa Vialidad.Durante su descargo luego que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria,"Es el único diregente político prófugo y no es peronista. Es de ustedes, los macristas", custionó en el inicio, antes de recordar que "Pepín", aún prófugo en Uruguay, "fue uno de los artífices de la medida del nombramiento de los juecespor decreto presidencial, sin acuerdo en el Senado ni en la Cámara".La ex presidenta también recordó que se trata de la misma persona que "extorsionó a Alejandra Gils Carbó, procuradora fiscal de la Nación votada con los votos que exige la Constitución, con amenazas sobre sus hijas para que renunciara", cosa que finalmente sucedió."Nos enteramos también, porque lo sufrimos, del sistema de espionaje que se había montado entre la AFI y algunos sectores judiciales, que permitían que se cablearan los penales para escuchar a los abogados y a los detenidos", trajo a colación, y allí se detuvo, por ejemplo, en el caso de la "Gestapo" antisindical., añadió.Asimismo, Cristina explicó que la exposición del caso de Rodríguez Simón, entre otras cosas, tiene que ver con "reflejar cómo finalmente afloró lo que era un sistema judicial totalmente compenetrado con los servicios de inteligencia y obviamente dirigido, creado, direccionado desde la propia Casa Rosada a través de Mauricio Macri y fundamentalmente de Pepín, que hoy está prófugo"., afirmó.Para el cierre del segmento "Pepín",La panfleto que los tres sostienen reza "Chau privilegios del Parlasur". "Llegaba el macrismo para eliminar los privilegios; el único que usó los fueros del Parlasur para no ser extraditado es este chiquito que está acá, que se junta con las adalides de la lucha contra la corrupción, el prófugo", ironizó en el remate Cristina.