Macri dice no haber visto el discurso de Cristina, mientras todo Juntos por el Cambio salió a criticarla

Tras la semana de las internas con acusaciones de todo tipo, color y orden, Juntos por el Cambio encontró paz gracias a la decisión de los fiscalesde pedir una condena de 12 años de cárcal y proscripción política para. Ante ese hecho, sin embargo y pese a haber sido el blanco principal de las críticas de la Vicepresidenta,Según un periodista que supo ser funcionario del Sistema de Medios Públicos del gobierno de Cambiemos, Macri no pudo ver el discurso de Cristina en vivo y se enteró qué dijo posteriormente. No obstante, "no contestará las acusaciones", publicó Infobae, según el entorno del ex mandatario., señalaron esas mismas fuentes macristas. Asimismo señalaron que ex presidente estaba reunido en sus oficinas de Olivos con unos 20 integrantes del Foro de Legisladores del PRO de todo el país cuando CFK se expresó a través de redes sociales en vivo, como alternativa ante la negativa del TOF 2 de permitirle ampliar su declaración indagatoria.El ex presidente fue uno de los principales blancos de la Vicepresidenta, por sus vínculos con la Justicia así como también su “hermano de la vida”, el empresario de la construcción Nicolás Caputo, y la doble vara de los fiscales para sostener la acusación en chats que probarían vínculos afectivos pero hacerlo selectivamente.El senador nacional de la UCRjefe del interbloque de JxC en la Cámara Alta, por ejemplo, dijo que “Cristina Kirchner montó un show mediático vacío de contenido” y destacó que “usa el Senado como escenario, un mensaje subliminal para decir que tiene fueros: pan y circo sin poder refutar ninguna de las pruebas”., jefe del bloque radical de diputados, publicó en Twitter: “Experta en revolear ministros de Alberto, Cristina Kirchner revoleó hoy a sus ex funcionarios y a empresarios de la construcción. Pero no pudo explicar ni una palabra del “Plan limpiar todo”, las pruebas claves que incorporaron Luciani y Mola para demostrar su sociedad con Báez”.Para, senador nacional de la UCR, "el show de CFK no permite que se reúnan las cinco comisiones del Senado establecidas para hoy", por lo que "la única agenda que le importa a la Vicepresidenta es la suya".Desde el PRO,, vicepresidente del partido amarillo y diputado nacional por Santa Fe, afirmó que "no sorprende que Cristina Fernández cuestione y ataque a la Justicia, a los medios y al gobierno de Mauricio Macri, pero sí es cierto que pocas veces se la notó desesperada y, por momentos, fuera de sí, como hoy"."Denota que su plan de impunidad no salió como ella lo había proyectado. Lamentablemente, después de casi 15 años en el gobierno, su soberbia y cinismo populista le siguen nublando la vista y eso a lo único que la conduce es a victimizarse, creando relatos de conspiraciones y persecuciones que ya no tienen veracidad”, agregó., diputado nacional del PRO cercano a Patricia Bullrich, consideró que “como nunca" se va a "encontrar una orden de las juntas militares, que la Vicepresidenta trae a colación, para la desaparición de personas", es imposible "esperar una orden de Cristina cediendo las obras a Lázaro Báez".“Solicitamos al Ministerio de Seguridad que intensifique la seguridad de los jueces y fiscales involucrados en la causa Vialidad. Las fuerzas de seguridad y el ministro deben actuar preventivamente y no se pueden volver a hacer los distraídos como sucedió con Nisman”, batió., jefe de bloque de diputados nacionales de la CC, opinó: “El juicio de la obra pública no disciplina a nadie. Tiene que ser un hito en el avance para la integridad de toda la política argentina. Cristina Kirchner busca un pacto de impunidad, pero sólo la Justicia nos va a hacer mejores”., diputada nacional de Juntos, dijo: “CFK alterada y confundida. Armó el show para su defensa que ni empezó. Será que no tiene defensa. Pero se puso el traje de fiscal y lleva hora y media haciendo acusaciones, no en tribunales sino refugiada en sus atributos del Senado de la Nación”., diputada nacional de la CC mencionada por Cristina en su descargo por su cercanía con el prófugo "Pepín" Simón, opinó: “Qué papelón. Esta es la más clara evidencia de impunidad. “La Justicia soy yo”, y arma en su mundo paralelo un “juicio” por TV. Señora, se terminó el show. Y gracias por el reconocimiento”.