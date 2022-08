La Coalición Cívica denunciará a Alberto "instigación al suicidio y amenaza de asesinato" del fiscal Luciani

La Coalición Cívica se apuró y ya anunció que denunciará a Alberto Fernández por “instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al fiscal Diego Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2", tras las expresiones cuestionadas del mandatario en las cuales opinó que Alberto Nisman se suicidó y deseó que no suceda lo mismo con el autor del alegato-show contra Cristina Kirchner

El anuncio del partido dese oficializó a través de diversos referentes quienes, en sus redes sociales, sostuvieron que denunciarán al Presidente .Fernández cuestionó anoche en TN a quienes alientan la idea "de que a Luciani le puede pasar lo mismo" que a Nisman., opinó el presidente."Mañana desde la Coalición Civica vamos a denunciar al Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2", tuitearon referentes del espacio como Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente del partido.En cuanto al rechazo a las declaraciones de Alberto, se unió toda la oposición de derecha. Desde el PRO, el ex ministro de Educación durante la gestión dey actual diputado nacional de Juntos por el Cambio,, presentará un pedido de juicio político: “Alberto Fernández acaba de cometer el delito de amenazas en el ejercicio de sus funciones. Todo tiene un límite”, tuiteó.Como siempre, desde la UCR se expresótitular del bloque de diputados radical. “El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide. Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia. Superó todos los límites. Arrasó con el valor de la palabra presidencial. Repudiable”, dijo. En la misma línea, el senador, del otro ala correligionario, señaló que Fernández “no entiende el peso de la palabra presidencial” y que “sus disparates son cada vez más graves y violentos”.Mientras que la presidenta del PRO,, abrió el interrogante: “¿(Presidente) toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”. Con el mismo tono, la ex gobernadora y actual legisladora nacional, María Eugenia Vidal, se preguntó: “¿Es una amenaza?”.Los liberales que están en JXC así como los que todavía no lo están también criticaron. “Es una total irresponsabilidad sugerir que el fiscal Luciani pudiera suicidarse. Nadie espera mucho de usted, @alferdez, pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades”, declaró en Twitter el liberal aliadoEl referente libertariodijo: “Alberto Fernández no sólo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso”.