La agenda completa de Sergio Massa de cara a su viaje a Estados Unidos

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará la primera semana de septiembre a Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con funcionarios de la administración de Joe Biden, el Fondo Monetario Internacional y directivos de empresas, principalmente petroleras. El viaje, en cuyo armado participó su histórico asesor en cuestiones internacionales Gustavo Pandiani, iniciará el 6 de septiembre y planifica visitas a las ciudades de Washington y Houston.En el aspecto político, Massa se reunirá con Juan González, asesor de Joe Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, con el Presidente del Congreso Judío Mundial, Jack Rosen, y con la Directora del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann. Además, habrá una escala especial en el Fondo Monetario Internacional, ya que se prevé un encuentro de trabajo entre Massa y Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, en el que estará acompañado por el equipo técnico del ministerio de Economía, integrado por Leonardo Madcur, Lisandro Cleri y Marco Lavagna, al que también podría sumarse Silvina Batakis.Massa mantendrá además conversaciones con una veintena de empresas estadounidenses que actualmente poseen inversiones productivas en la Argentina, encuentro coordinado por la US Chamber of Commerce y la Embajada Argentina. Entre las empresas con las que habrá reuniones de trabajo se cuentan las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, la automotriz Volkswagen, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon, entre otras.En Washington, Massa se reunirá con el coordinador del Presidente de Biden para Infraestructura, Inversión y Energía, Amos Hochstein. También están planeadas reuniones con autoridades del Tesoro, aunque no trascendieron nombras por ahora, aunque sí que se buscará avanzar en el acuerdo de intercambio de información entre las autoridades fiscales y tributarias de la Argentina y Estados Unidos. Esto último es una iniciativa que viene marcando como prioritaria otra figura importante en el massismo, el actual director de la aduana Guillermo Michel, que busca generar "percepción de riesgo" en las maniobras de sobrefacturación de exportación y subfacturación de importaciones y penar las triangulaciones con Estados Unidos.Entre los organismos internacionales, además del FMI, Massa también se verá con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone y con el Director Gerente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg. Con ambos funcionarios, Massa buscará agilizar los desembolsos de prestamos destinados a infraestructura y proyectos productivos, algo que había generado chisporroteos con la gestión llevada adelante por Gustavo Béliz. En Washington DC, Massa lanzará junto al Ministro de Turismo Matías Lammens un programa de promoción del turismo receptivo que quedará en manos del IMPROTUR y que apunta a la generación de divisas..El viernes 9, Massa se trasladará a la ciudad de Houston junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, y los presidentes de YPF, Pablo González, y de ENARSA, Agustín Gerez, con quienes mantendrá reuniones con ejecutivos de Chevron, Exxon, Shell y Total.Es así que el "eje central" de la gira estará puesto en buscar inversiones en sectores de la economía real, "con el propósito de generar puestos de trabajo e ingresos fiscales"