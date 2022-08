Marchas multitudinarias en apoyo a Cristina Kirchner en todo el país y sigue la vigilia en su casa

Se realizaron este jueves las primeras movilizaciones multitudinarias en distintos puntos del país en respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se esperan más acciones de este tipo para este fin de semana, en el marco de la acusación e intento de cárcel y proscripción en su contra en la causa Vialidad

Desde esta tarde se registraron marchas de militantes en la, con el objetivo de repudiar la avanzada judicial y mediática contra la ex mandataria, acusada de presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz.En el caso de CABA,. Cientos de personas se congregaron frente a la sede partidaria en la calle San José, en respaldo a CFK, y luego se dirigieron al Cabildo, frente a la Plaza de Mayo.El titular del PJ porteño y senador nacional,, expresó que el peronismo está "en estado de alerta porque es un ataque que llegó a un punto en el pueblo no lo soporta más". En ese sentido, enumeró que en la causa se vio "persecuciones, hostigamientos, mentiras, juicios mediáticos montados como un show por cadena nacional, provocaciones de fiscales y jueces que juegan al fútbol (con el ex presidente Macri) y después muestran que están complotados, violación del derecho de defensa"."La gente banca a la Vicepresidenta porque es el peronismo, representa al pueblo, un modelo de país y un dique de contención a estos grupos económicos que tanto presionan a los gobiernos", afirmó Recalde, añadiendo que "estas plazas sirven para darle fuerza a Cristina, pero también al presidente (Alberto Fernández) y el Gobierno".En el caso de, estaba prevista para este día una movilización en la ciudad capital, organizada por el Frente de Todos cordobés en respaldo a CFK. En la intersección de las calles Colón y La Cañada, cientos de personas se congregaron con banderas y cánticos.También hubo movilizaciones en la provincia de. Particularmente, dos ciudades organizaron este jueves convocatorias de respaldo para la Vicepresidenta. En Santa Fe capital se generó una movilización hacia el juzgado federal, en la intersección de 9 de Julio y Monseñor Zaspe, donde miles de personas se expresaron en rechazo a las acusación contra la ex mandataria y expresando su respaldo. La consigna del PJ provincial fue "Contra el lawfare, la persecución judicial y el disciplinamiento para la dirigencia política y social".Para el sábado están previstas movilizaciones en las provincias de San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego. En la primera, la convocatoria es en la plaza 25 de mayo a las 12, mientras que en el "jardín de la República" la cita es a las 16 en la plaza Yrigoyen, frente a los Tribunales.Finalmente, en la provincia del sur de la Argentina, se realizarán caravanas simultáneas desde las 16 en tres ciudades, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.Militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles y manifestantes autoconvocados mantuvieron este jueves, por cuarto día consecutivo, una vigilia en la puerta del domicilio de la ex jefa de Estado, en el barrio porteño de Recoleta.Según precisaron, la vigilia de apoyo "se mantendrá en principio hasta el lunes próximo y, luego, se debatirá entre las organizaciones cómo se sigue"."La vigilia se mantiene y continuará no sabemos hasta cuándo. Vamos a seguir bancando y respaldando con todas nuestras fuerzas a la vicepresidenta ante el acoso y la persecución judicial por la que atraviesa", indicó Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Nacional Martín Fierro.