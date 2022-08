Unos 18.000 usuarios que querían el subsidio a la energía se bajaron para comprar dólar ahorro

un grupo de casi 20 mil usuarios, o más bien hogares, que había decidido pedir mantener el subsidio a la energía eléctrica porque consideraba que no podría pagar los aumentos ahora dio un volantazo y se bajó de la solicitud para no perder la posibilidad de comprar dólar ahorro barato

Pese a la situación de bolsillos con poder adquisitivo perdido en los últimos meses por la inflación,Lo confirmó el nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad,, quien precisó que en las últimas 72 horas, tras conocerse la versión según la cual el Banco Central analiza suspender la compra de dólar ahorro para quienes sigan recibiendo esa asistencia.Es que la versión no fue extraoficial, ya que el director del BCRA,, aseguró que la entidad monetaria se encontraba en pleno estudio de esa posibilidad, que, dado que tener la posibilidad de ahorrar con dólares oficiales que no abundan a la vez que se argumenta que no se puede pagar la luz parece un contrasentido.Martello le dijo ayer a Página 12 que "se da justo cuando al sistema están ingresando todos y no está saliendo nadie" y aseguró que“La misión del ENRE es proteger los derechos de los usuarios. El organismo tiene que estar con la mirada puesta en los usuarios, independientemente de los intereses de las empresas que están pujando por obtener rentabilidades sin prestar los servicios acordes”, afirmó Martello entrevistado en la radio FM Urbana Play.Según los registros del Gobierno, hay 7,5 millones de personas de todo el país que pidieron mantener el subsidio y 4 que ya quedaron sin la asistencia por no calificar por ingresos o no haberse anotado. Se especula con que el total son 11 millones de usuarios residenciales.En ese marco,El funcionario consideró que el porcentaje de no inscriptos es alto e indicó que, por ese motivo, el organismo pretende “bucear” dentro de esos 4 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y porque no entran dentro de los estándares que se fijaron para la quita de los subsidios.El titular del ENRE también estimó que más hogares se inscribirán para mantener los subsidios luego de la llegada de las facturas porque recién en ese momento mucha gente se va a dar cuenta de su omisión.