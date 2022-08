Con Macri presente, el PRO se reunió y Bullrich le marcó fuerte la cancha a Larreta

#InternaPRO 💣 | Bullrich: "Cuando el Gobierno de la Ciudad toma consultas previas, debe mantener la posición tomada. Caso contrario, debe no preguntar y se debe hacer cargo".



El PRO mantuvo un almuerzo este martes para resolver la interna que estalló tras las críticas de la líder Patricia Bullrich al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el operativo que consideró “débil” del sábado frente a la casa de Cristina Kirchner y, si bien aseguraron que "es un tema terminado”, Bullrich le volvió a marcar la cancha a Larreta.“Hemos estado deliberando miradas respecto al tema y cómo tratar asuntos como el que sucedió este fin de semana”, sostuvo la titular del PRO al salir de la reunión en la Costanera y señaló: “en el sentido de que la sociedad debe ser absolutamente protegida y no se puede vivir en la anomia, en un país sin ley”.“En ese sentido, hemos decidido dar por cerrado este hecho y hemos decidido, también, que”, sostuvo sus críticas Patricia Bullrich y siguió limitandole el terreno a Larreta. “En consecuencia será su decisión y no la decisión de todos”. “Hemos quedado en ser cautos y claros”, concluyó.Y, aunque el jefe de Gobierno no habló con la prensa a la salida de Happening Costanera, la diputada de Juntos por el Cambiofue su vocera informal y señaló en alusión a Bullrich: “En principio creo que ya dio su opinión, para nosotros es un tema terminado”. “”, puntualizó la exgobernadora.Por su parte, el diputado- alineado con Rodríguez Larreta- apuntó: “El episodio ha sido dialogado. Esas cosas las hablamos entre nosotros”. Tras lo que se refirió a la decisión del juez Roberto Gallardo de apartar a la Policía de la Ciudad del operativo de seguridad en torno al departamento de la vicepresidenta. “Me gustaría que el juez Gallardo actúe para los vecinos”, sostuvo Santilli.Al salir del almuerzo también habló el presidente del bloque Pro en Diputados,, que también mostró su apoyo al jefe de Gobierno porteño: “El que resuelve es el jefe de gobierno de la Ciudad, que es quien tiene que gobernar junto con los ministros y su equipo. “Después, cada uno puede dar su opinión, yo trato de darla en el seno interno del Pro”, afirmó.“La reunión fue buena se charló sobre los cruces, que todo el mundo conoce, sobre lo que está pasando en la zona de Recoleta. Pero también abordamos un montón de otros temas que tienen que ver con lo que está pasando en el país”, resaltó el exministro de Seguridad de Vidal. De la reunión participaron , además de Mauricio Macri, Larreta, Bullrich, Vidal, Ritondo y Santilli, el ministro de Gobierno porteño Jorge Macri, Federico Angelini, diputado por Santa Fe y vicepresidente de Pro a nivel nacional, y lo dirigentes Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni y Fernando de Andreis.