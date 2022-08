El fiscal del Juicio a las Juntas destrozó a los Macri: "Estaban con la dictadura"

aseguró que las familias Macri y De Narváez "estaban con la dictadura"

, conocido por haber sido el fiscal adjunto del, ponderó el trabajo de la Argentina para la salida del último período de gobierno de facto y, en su explicación,"Lo que hizo la Argentina fue realmente único y se generó un consenso único que sirvió para que no haya más golpes de Estado. La democracia impidió que hayas nuevas dictaduras y el juicio a la Junta impidió que haya nuevos ataques a la democracia", explicó el jurista en una entrevista conen LN+.Fue en ese punto cuando retomó palabras anteriores del conductor para liquidar al ex presidente., afirmó Moreno Ocampo en una entrevista con La Nación +."Argentina cambió y el Juicio a las Juntas fue la frutilla de esa torta, pero abajo había un torta", sintetizó Moreno Ocampo respecto de esto último.Por otra parte, el ex fiscal opinó que falta tecnología en el poder judicial para acelerar procesos y también para lograr controlar al Estado. “Personalmente, creo que falta tecnología ahora. Celebramos la innovación tecnológica, pero no la vinculamos con la innovación institucional”, afirmó.“Yo creo que el Poder Judicial fue una parte de un proceso de cambio para la Argentina. Y lo sigue siendo. Pero necesitamos gente que ayude de afuera, a dotarlo de desarrollo tecnológico”, explicó, y agregó que “otro detalle que permitirá que estén dadas las condiciones para que la Justicia funcione es el consenso político”, agregó.