Larreta reconoció que se peleó con Bullrich, pero bajó el tono y hasta la defendió de Cristina

Tras la reunión que mantuvo ayer el PRO, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con un tono más calmado habló sobre las críticas de Patricia Bullrich por el operativo policial en Recoleta frente a la casa de Cristina Kirchner, reconoció la pelea y hasta la defendió.“Tuvimos discusiones. Pero no cuento las conversaciones que tengo en privado.”, sostuvo Larreta durante una entrevista en LN+ a pesar de que Bullrich hizo sus críticas públicas.Consultado sobre si los reproches que le planteó la exministra de Seguridad le quitan autoridad afirmó: “De ninguna manera. Ella pensará distinto. Tiene derecho a pensar distinto. Yo la respeto mucho”.Y velar por la seguridad precisa de evitar situaciones en las que pueda aumentar la violencia”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño tras lo que manifestó: “Hay que tener lo que hay que tener. Y yo tengo lo que tengo que tener para afrontar esto.Bullrich había cuestionado el operativo policial con vallas que montó Larreta alrededor de la casa de la vicepresidenta, aunque no exactamente por la represión, sino porque lo consideró “débil”. “Si tomaste la decisión de poner la valla la mantenes porque están poniendo en duda dónde está el gobierno, no podés entregar el orden”, había recriminado.Larreta también se refirió a la actuación de la Policía de la Ciudad en estos ocho días de militantes frente a la casa de CFK para demostrar su apoyo. “. No es una policía política. Es la policía de todos. Hoy, por ejemplo, actuó. Estuvo controlando que no se corte la calle y el único momento en el que se cortó fue cuando la vicepresidenta entró a su casa”, resaltó y aseguró que “se controló que no hubiese el descontrol que hubo los días anteriores. Y se hizo con la misma autoridad que lo habían hecho días anteriores”.“Veníamos de cinco días seguidos de un acampe. No es una manifestación. Hay puestos de choripanes, personas en árboles, insultos. Las pusimos para cuidar al barrio. Y ellos (la militancia kirchnerista) sacaron esas vallas violentamente”, dijo el jefe de Gobierno en referencia al operativo policial de vallas.Además, se refirió a las agresiones e insultos que recibió el diputado del Frente de Todosy justificó el hecho con una frase de la vicepresidenta. “En ese momento, él quiso entrar con un grupo grande de gente al domicilio de Cristina Kirchner”, intentó explicar y lanzó: “”.Asimismo, Larreta le mandó un mensaje a la expresidenta, luego de que dijera que hay que “repensar” la autonomía de la Ciudad durante un encuentro partidario. “Realmente, se sacó la careta con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Quiere controlar la ciudad, olvidarse de la Constitución Nacional. Los porteños se tienen que quedar tranquilos. CFK no se va a quedar con la Ciudad. No vamos a permitirle esto a Cristina Kirchner. No se lo vamos a permitir”, aseveró.Y completó: “Es gravísimo que la presidenta (sic) no conozca la Constitución. A pesar de eso, creo que con sus declaraciones acerca de la autonomía de la Ciudad solo quiere distraer. Quiere sacar el foco de lo que realmente importa, que es que la gente no llega a fin de mes con la inflación, tapar sus causas judiciales. Nosotros no nos vamos a enganchar en eso”, concluyó.El jefe del Gobierno de la Ciudad salió a defender a Bullrich por las declaraciones que hizo ayer la vicepresidenta Cristina Fernánez de Kirchner durante la reunión con senadores y diputados del Frente de Todos.Larreta posteó a través de su cuenta de Twitter: “Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo para Patricia Bullrich”.