Grabois anunció que Patria Grande abandona el bloque FDT en Diputados: definen cómo el domingo

el Frente Patria Grande abandona el bloque del Frente de Todos y busca armar uno propio en la Cámara de Diputados

El dirigente socialadelantó que. Definirán como en el congreso partidario del próximo domingo 4 de septiembre.adelantó Grabois en declaraciones a Página 12 y apuntó:, en referencia a medidas que llevó adelante el ministro de Economía, Sergio Massa.De acuerdo con el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), desde el inicio de la gestión de Massa esperaron la promesa de medidas destinadas a los sectores más vulnerados que nunca se concretaron. Incluso tuvieron conversaciones previas a la presentación de la hoja de ruta del ministro.Respecto al refuerzo de de 20 mil pesos por hijo en las asignaciones familiares Grabois subrayó que le “alegra” que exista una medida distributiva, pero remarca que es insuficiente.”, remarcó.Tras lo que le cuestionó, sin nombrarlo, al presidente Alberto Fernández la falta de determinación para afectar los intereses de los sectores más poderosos y apuntó contra Massa por sus vínculos con empresarios del sector energético y el establishment estadounidense. “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos”, resaltó.“En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”, consideró Grabois y remarcó que el sistema político argentino “está compuesto casi en su totalidad por gente mediocre e insensible”.Aunque: “Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas, que no voy a nombrar, que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes”. “Si Cristina tiene alguna responsabilidad es por no sacarnos a los argentinos a esta casta infame de encima”, consideró Grabois.“en función del reclamo que vienen haciendo públicamente sus referentes para que haya una medida de alivio económico para los más humildes de la economía informal”, según informó la agrupación.El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Paco Urondo (CABA), será de carácter privado y participarán Juan Grabois, los diputados nacionales Hagman, Zaracho y Fagioli, la legisladora porteña, la diputada de la provincia de Buenos Aires,, concejales y referentes de 23 provincias del país.