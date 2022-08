Sin acuerdo: la reunión entre Comercio y Panaderos no funcionó y el pan puede llegar a $450

El Gobierno decidió poner fin al(FETA), la medida que había sido propuesta por el ex secretario de Comercio Interiorque tenía el objetivo de contener el precio del pan en góndola. El sector panaderil y Comercio, ahora comandado por, no lograron ponerse de acuerdo y fracasó la reunión.Un grupo de referentes del sector panadero expresó su fuerte malestar con el nuevo secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, con quien mantuvieron una reunión para solicitar la continuidad del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA)., expresó indignado Gastón Mora , dirigente panadero de Avellaneda. “Cuando le planteamos que cortar el fideicomiso del trigo afecta seriamente a los sectores más vulnerables, que son los que no pueden acceder a un producto tan indispensable como el pan, nos respondió que él estaba para hablar de economía, no de cuestiones sociales".Tras las diferentes reuniones con industriales molineros, elinstó a utilizar los 400 millones de dólares que se utilizaban en el Fondo para el pago de subsidios que de manera directa financien al sector panadero para atenuar la suba del pan. Sin embargo, los referentes rechazaron la propuesta, sostuvo.Para los molinos, grandes y pequeños, el objetivo de estabilizar el costo por tonelada de trigo que compró la molinería, gestionado a través del decreto 132/22, no tuvo los resultados esperados de manera uniforme ya que solo se anotaron poco más del 5% de los 160 molinos que hoy operan en el mercado harinero argentino.fustigó Mora.En la misma línea se pronunció el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandré . “”, advirtió el dirigente.