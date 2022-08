Rosatti se volvió a meter con la economía: pidió defender al peso y cuestionó la emisión irresponsable

Rosatti sostuvo que el hecho de que la Constitución ”tenga margen de interpretación, no significa que con ella se pueda hacer cualquier cosa”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,, habló sobre la economía argentina, pidió “tener cuidado” con “emitir irresponsablemente” y advirtió que “las ‘cuasimonedas’ no están previstas” en la Constitución.Al cerrar el evento titulado “Diálogos para la Argentina 2022″, organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires donde disertó sobre el “modelo económico de la Constitución argentina”,. Quien quiera otro modelo para la República Argentina, tendrá que hacer una revolución o reformar la Constitución”, remarcó en ese sentido.En esa línea, el presidente de la Corte hizo sostuvo: “Nuestra Constitución también habla de algunos aspectos puntuales de la economía: habla de la moneda, y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar”. “El artículo 75, inciso 19, habla de la defensa del valor de la moneda ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene que haber una moneda; segundo, que”, explicó.Y detalló que ese apartado “t”. El presidente de la Corte Suprema ya había cuestionado, en otra ocasión, la propuesta de la dolarización que hizo el diputado liberal Javier Milei y había advertido que era inconstitucional.Por otro lado, se refirió al progreso, el cual consideró que no es visto en ese texto “como algo pecaminoso, culposo, sino todo lo contrario, el crecimiento es visto, también a partir de la reforma de 1994, como algo auspicioso”.. Habrá que hacer como Ulises y atarnos al mástil de la Constitución, seguir esa carta de navegación porque me parece que de esa forma, más temprano que tarde, llegaremos a buen puerto”, concluyó Rosatti.